Jól sikerült nyárzáró kerti parti a Gorba lábánál

Immár negyedik alkalommal rendezték meg a Gorba tető lábánál ezt a jellemzően kisgyermekes családokat hívogató programot, a nyárzáró kerti partit.

A rendezvény fővédnöke a község polgármestere, Csabán Béla volt, míg a szervezője Szarkáné Csapó Zsuzsanna, a Hétszínvirág Óvoda vezetője. A művelődési ház udvarán lehetősége volt a gyermekeknek hozzáértő segítséggel, aki Róth Dalma volt, lovagolni. A szülők összemérhették szkandertudásukat az Európa-bajnok Sztanek Sándorral, illetve tehetséges öccsével, Mátéval is. Nem csoda, hogy az apukák, de az anyukák, sőt, az apróságok is kedvet kaptak a „karbirkózáshoz”.

Alkalom nyílt kipróbálni a zorbot, egy levegővel felfújt kétrétegű műanyag gömböt, amit mókuskerékszerűen kell hajtani. De volt ugráló- és légvár is, köszönhetően a „Mosoly Birodalomnak” és a „Hársfa udvarnak”. A szülők figyelmének lekötésére is akadtak programok. Felléptek zumbás hölgyek Nesz­mélyről, a Thara Tánciskola hastáncosai Esztergomból, a Total Dance csoport Nyergesújfaluból, valamint Nagy Tamás és Szarka Péter virtuóz gitárjátékát is meghallgathatták a jelenlévők.

A gyerekek persze nemcsak játszottak, hanem nézőként vagy interaktív résztvevőként hozzájárultak a produkciók sikeréhez. Emellett volt kerekítő foglalkozás Vígh-Boda Máriával, és pantomimezés a Dvorák Patka Színházzal.

A vidám, szórakoztató műsorok között az önkormányzat és a Tardosi Faluvédő Egyesület kiosztotta a Dicséretes Tardosi Veteményes 2019 és a Dicséretes Tardosi Porta 2019 elnevezésű díjait. Miközben idén az önkormányzat benevezett A legszebb konyhakertek Magyarországon programba, így a kerteket az országos szabályok szerint értékelte a zsűri. A parti aztán Bán Kriszta sláger-összeállításával zárult.

A nap folyamán az óvoda dolgozói gondoskodtak limonádéról, zsíros kenyérről, míg a Derűs Alkony Nyugdíjas Klub tagjai százszámra sütötték a palacsintát a közönségnek, előadóknak. Jó volt látni a sok vidám gyermekarcot, mosolygó szülőket.