Héreg a jövőbe tekint

Az elmúlt esztendő a pályázatokról szólt Héreg életében. Nieszner József polgármesterrel beszélgettünk terveikről.

Ezt ne hagyja ki! Deutsch Tamás: A brüsszeli Molenbeek már az európai dzsihadisták fővárosa

A 2017-es évben a település működésére fordított összeg mellett az óvoda udvarát tették rendbe saját költségvetésből. Kültéri játékokat vásároltak, valamint bekerítették az intézményt. Három TOP-os pályázaton is nyertek: az orvosi rendelőben minimális felújítást terveznek, különféle eszközöket (EKG, pirométer, defibrillátor) szereznek be. Lecserélik a számítógépeket, a védőnői szolgálatnak pedig biztosítják a méhnyakrákszűréshez szükséges tárgyi feltételeket. A községháza teljes energetikai korszerűsítését és a belvíz okozta problémák megoldását is TOP-os forrásból valósítják meg.

Felvidéki testvértelepülésükkel, Kéménddel közös Interreg pályázatuk is nyert. Így Héreg hatvan millió forintot költhet az ökoturizmus infrastrukturális feltételeinek megteremtésére. A régi tsz-telep és a lakóházak közötti részt ligetesítik, fákat, cserjéket ültetnek a nagyjából fél hektáros területre. Nemcsak védőerdő funkciót tölt majd be, lehetőség lesz kirándulásra, szalonnasütőt is építenek. A sportpályánál rendbe teszik a játszótér környékét, befejezik a félbemaradt beruházást a pásztorháznál, melyet közösségi helyszínné igyekeznek varázsolni.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A településképet meghatározó épületek külső rekonstrukciója pályázatból újulhat meg, így az iskola és az óvoda is. A polgármester elmondta, az iskola épülete teljes szigetelést kap, tetőt és nyílászárókat cserélnek. A projekt vélhetően már augusztusban befejeződik.

A Damjanich utcában és a Fő utca végén aszfaltozni fognak, 15-15 millió forint értékben. Később a külterületi útjaik egy része is megújul.

Március 15-én elismeréseket adtak át azoknak, akik a legtöbbet tették a településért. A község kultúrájáért díjat Marton Éva, a Mazsorett csapat vezetője vehette át, a község sportjáért díjat pedig Vörös Balázs, aki a héregi focicsapattal foglalkozik.

Nieszner József hozzátette, céljuk, hogy a település összes közösségi épületét felújítsák az elkövetkezendő egy-két évben.