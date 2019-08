Érdemkeresztet kapott az 1956-os forradalom ácsi történetírója

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozott Áder János köztársasági elnök Szűcs Béla Albert író, újságírónak az 1956-os forradalom és szabadságharc idején tanúsított helytállása, valamint az események hiteles bemutatását szolgáló kutatói, illetve történetíró munkája elismeréseként.

Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést vett át augusztus 16-án Szűcs Béla Albert író, újságíró a budapesti Stefánia Palotában. A rangos elismerést Áder János köztársasági elnök adományozta és dr. Benkő Tibor honvédelmi miniszter adta át ünnepélyes keretek között.

A kitüntető címet az 1956-os forradalom és szabadságharc idején tanúsított helytállásáért, valamint az események hiteles bemutatását szolgáló kutatói, illetve történetíró munkája elismeréseként kapta. Szűcs Béla Albert elmondta, hogy az 1956-os Magyar Szabadságharcosok Világszövetség elnöksége terjesztette fel az állami kitüntetésre, amely megtiszteltetés számára.

– A felterjesztés után telefonon értesítettek, hogy Orbán Viktor miniszterelnök javaslatára történt ennek a felterjesztésnek a hitelesítése, amely nagy jelentőséggel bír számomra – tette hozzá. Szűcs Béla Albert elmesélte, hogy az 1956-os események az életében döntő fontosságú szerepet játszanak.

Rétságon közvetlen parancsnoka volt Pálinkás-Pallavicini Antal őrnagy, akit a forradalom után 1957 december 10-én kivégeztek. – Ugyanis a rétsági ezredünk volt az, amely a Mindszenty bíborost kiszabadította és felvitte Budapestre – emelte ki a kitüntetett. Az 56-os eseményeket Marcaliban és Nagykanizsán élte át, mivel rendfenntartás címen oda vezényelték őket.

– A páncélos marcali harckocsi zászlóalj, háborús események kapcsán elsőként volt bevethető. Két harckocsit, köztük az enyémet, a pártház védelmére vezényelték ki. Nagyon bizonytalan volt a helyzet, hiszen egyik napon a forradalom katonái voltunk, a másik napon pedig a kommunista rendszer harcosai – mesélte az író. Hozzátette: október 30-án boldog volt mindenki, talán az egész ország, mert a gyenge forradalmi sajtótermékek és a rádió is beharangozta a forradalom győzelmét. – A bizonytalanság azonban tovább tartott, ugyanis a magyar katonai küldöttséget, Maléter Pállal az élen, Tökölön a szovjet hadvezetés elfogta.

1956. november 4-én reggel 5 órakor kaptuk meg a tűzparancsot, mivel a hadvezetés tudomására jutott a szovjet másodszori katonai erőteljes beavatkozása országunkban. Szerencsénkre Váradi Mihály vezérőrnagy, a páncélos és gépesített csapatok főparancsnoka a tűzparancsot lefújta, így végül is úgy gondolom életben maradtunk, mert egy magyar harckocsira, tíz szovjet modern típusú harckocsi jutott – mesélte az író.

Az itt elmondottakat, több mint 300 oldalon „Magyar szívvel, szovjet uniformisban” című könyvemben le is írtam. Benne korrektül, tárgyilagosan, a nézeteim kifejtésével megneveztem a volt parancsnokaim és más országos vezetők neveit is. Ezért a könyv hivatalos, amelyért az esetleges feljelentés kapcsán, még bírósági eljárást is indíthattak volna velem szemben, de ez nem történt meg – fogalmazott a kitüntetett.

Eddig 27 könyve jelent meg

Szűcs Béla Albert, Petőfi-díjas újságíró, 1934. december 9-én született Fonyódon. 1962-től foglalkozik újságírással. 1989-ben megalapította az Ácsi Fórum című konzervatív, polgári havilapot, melynek szerkesztője, főszerkesztője volt két évtizedig. A Magyar Újságíró Közösség (MÚK) megyei tagozatának elnöke. Számottevő a helytörténeti munkássága. Ács város krónikása. Megjelent több portré- és interjúkötete is. Az 1956-os forradalom és szabadságharc vidéki eseményeit bemutató könyveiben személyes élményeit írta meg. Eddig összesen 27 könyve jelent meg, közülük hatot az 1956-os eseményekről adott ki.

Kitért arra is, hogy 1956 szinte beleivódott a génjeibe, már csak azért is, mert azt az ácsi lányt, Walóczky Erzsébetet vette el feleségül – akivel 60 éve boldog házasok –, aki 1956. november 4-e után sokat szenvedett a kihallgatások által kapott pofonok és megaláztatások kapcsán.

Részt vett a komáromi Horváth László tízfős „ellenforradalmi” csoportjában. Röplapokat írt, majd azt a nagyközönség elé vitte úgy Komáromban, mint Ácson. – Elítélték, majd börtön- és pénzbüntetést kapott, valamint az évek folyamán munkahelyét megszüntették és megalázták – emelte ki az író.

Kitért arra is, hogy az évek során jómaga hat kötetet jelentetett meg az 1956-os eseményekről. Az írói munkássága mellett, az újságírás is mindig jelen volt az életében. – Írtam jobboldali magyar napilapokban, megyei újságban, majd szerkesztettem a helyi Ácsi Fórumot és később főszerkesztője lettem az Ácsi Híreknek – mesélte a 85 éves író, aki jelenleg nyugdíjas éveit éli, azonban most is aktívan dolgozik, ír és kutató munkát is végez, valamint évi 5-6 előadást tart az ország számos pontján. Elmondta azt is, hogy sokat jelentett számára a kitüntetés, mert ezt Áder János köztársasági elnök adományozta neki.

– Ebben úgy érzem, benne van az az elismerés, amely újságírói, írói évtizedeimet is elismeri – emelte ki. Hozzátette: a kitüntetettek sorában neves, magyar közéleti személyiségek is voltak. – Mintegy vidéki, egyszerű ember, akinek a magyar történelem iskolás korától kezdve nagyon sokat jelentett, abban éltem az életem hosszú évei során és úgy gondolom, ez végig kíséri az életemet a sírig – emelte ki Szűcs Béla Albert.