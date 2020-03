Egyetemi hallgatók dolgoznak ki városrehabilitációs tervet Dorogon

Építésztörténeti szakon tanuló hallgatók féléves munkaként közterület-rehabilitációs tervet dolgoznak ki Dorog átalakuló városrészével kapcsolatban. Dankó Kristóf alpolgármester, a település főépítésze szeretné, ha az egyetemisták a képviselő-testületnek és a dorogiaknak is bemutatnák elképzeléseiket.

Nemrégiben látogattak el a városba a Budapest Műszaki Egyetem Építészmérnöki Karának harmadéves hallgatói, akik a februártól májusig tartó időszakban formába öntik a településrendezéssel kapcsolatos ötleteiket és javaslataikat. Dankó Kristóf főépítész elmondta, hogy egyik kollégájával egyeztettek és többször felvetődött gondolatként, hogy féléves tervként akár Dorogon is tevékenykedhetnének az egyetemisták.

– Először két egyetemi oktató utazott el Dorogra, hogy megnézzék, milyen lehetőségek lennének a hallgatókra nézve. Az adottságok mellett a városfejlesztési koncepciónk is tetszett nekik – jegyezte meg.

A közelmúltban a hallgatók is felkeresték a várost, majd Dankó Kristóf vezetésével körbejárták az átalakulóban lévő településrészeket. A tanszék vezetője és a diákok egyértelműen a Dorogi József Attila Művelődési Ház – vasútállomás – Hantken Miksa utca – kálvária tengelyének rendezését tűzték ki célul.

Érintették a decemberben felavatott Reimann Bányászattörténeti Miniverzum környékét, a séta közben pedig a főépítész beszélt a vendégeknek a város identitását meghatározó hagyományokról, Dorog történetéről és városképéről is. Dankó Kristóf szerint már az nagy dolognak számít, hogy egy nívós egyetem hallgatói vizsgálják meg a várost és az ötletelés közben akár közlekedéstechnikai és közlekedésbiztonsági szempontból is hasznos javaslatok születhetnek. Mivel az új intermodális csomópont miatt átalakul a vasútállomás környezete, a féléves projektmunka eredményei akár az önkormányzat javára is válhatnak.

– A hallgatóknak megmutattuk a művelődés ház mellett található Otthon téri futópályát, a Jubileum teret is. Felmentünk a kálváriához, hogy megnézzék a várost felülről, de a Palatinus-tónál is jártunk. Azért is jó volt ez az alkalom, mert sokakkal megismertethettük Dorogot – mondta.