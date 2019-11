Böjte Csaba „unokákat” is köszönhet Tatabányának, nem csak a Déva Gála támogatását

Tizenhetedik alkalommal szervezte meg az Alapítvány Tatabánya Tánckultúrájáért és a Bányász Táncegyüttes a Déva Gálát a Jászai Mari Színházban.

Edvin Marton, Szirtes Edina Mókus, Demeniv Mihály, és Tálas Áron is fellépett a hét végén megrendezett, 17. Déva Gálán. A művészeket Tatabánya Város Szimfonikus Zenekara kísérte a Jászai Mari Színházban. Mellettük a Bárdos Lajos Vegyeskórus, a Dűvő zenekar és Bányász Táncegyüttes is fellépett. A gála bevétele az idén is a dévai Szent Ferenc Alapítvány árváinak támogatását szolgálja.

A Szent Ferenc Alapítvány Böjte Csaba vezetésével nyolcvannál is több településen működtet gyermekvédelmi központokat, ahol jelenleg ezernyolcszáz gyermeket gondoznak. Az atya kérdésünkre örömmel újságolta: már négyezer gyermeket neveltek fel, akik közül sokan Tatabányán és környékén telepedtek le. Ezernél is több unokával büszkélkedhetnek, akik közül Tatabányán is már csaknem tíz látta meg a napvilágot. Kiemelte: ez a rendezvény az anyagiakon túl önbizalmat és bátorságot ad az árva gyermekeknek.

Emmer Róbert, a táncegyüttes elnöke, a műsor rendezője köszönte meg a támogatóknak, a város vezetésének, hogy segítségükkel tizenhét éve tudják emlékezetesebbé tenni az árva gyermekek karácsonyát. Schmidt Csaba önkormányzati képviselő, a város korábbi polgármestere kiemelte Böjte Csaba áldozatos munkáját, amely lehetőséget biztosít a gyerekeknek arra, hogy sikeres felnőttek lehessenek. Az árvák számára ő a világosságot, a fényt jelenti. Ezt ismerte fel Emmer Róbert és társulata, és a gyermekek támogatása érdekében ezért szervezte meg a Déva Gálát.

A város újonnan megválasztott polgármestere, Szücsné Posztovics Ilona köszöntőjében kiemelte: az elmúlt tizenhét évben Tatabánya kulturális életébe szervesen beépült a gála. „Kötelességünk és felelősségünk is, hogy ezt folytassuk a jövőben” – hangsúlyozta, majd megköszönte a szervezők, közreműködők áldozatos munkáját.

