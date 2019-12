Igazán sportosan érkezett a Mikulás az esztergomi iskolába. Ahogy minden évben, a Küllőszaggatók egyesület tagjai idén is megajándékozták az iskola összes tanulóját és óvodását.

Tizenharmadik éve járnak az Esztergomi Küllőszaggatók Kerékpár Egyesület tagjai a Montágh Imre EGYMI-be, hogy megajándékozzák az intézmény tanulóit és óvodásait. A Biciklis Mikulás idén is rendőri felvezetéssel szelte át Esztergomot, majd egy kis műsor után elárasztotta ajándékokkal a gyerekeket.

Molnár Tibor „Yeti”, azaz a Biciklis Mikulás és krampuszai a belvárosból indultak a rendőrségig, útközben megajándékozták az éppen arra sétáló gyerekeket is. Mint megtudtuk, egy régi ismerősük külön felkereste a belvárosban a kis csapatot. A fiatalember idéntől már nem a Montágh tanulója, de mivel az iskolában minden évben meglátogatta a Biciklis Mikulás őt és társait, így idén sem hagyhatta ki a találkozást.

A rendőrségtől Néveri Péter Edvárdné rendőr főhadnagy által vezetett szirénázó rendőrautó vezette fel a kis menetet a Montágh-iskoláig.

A helyszínen– ahogy minden évben – a rendőrnő és a Mikulás egy kis jelenetet is eljátszottak. A Mikulást előhívatta az épületből a rendőrnő, mivel a fehérszakállú – színjáték szerint – biciklizés közben nem tartotta be a közlekedési szabályokat, túl nagy volt a puttony a hátán. A Mikulás persze védte a mundérbecsületét, hogy ő bizony csak a gyerekekhez sietett az ajándékokkal. A rendőrnő szíve meglágyult, és elengedte a Mikulást, cserébe azért, hogy rendesen megajándékozza a gyerekeket.

A Montágh-iskola alsó és felső tagozatos tanulói az iskola tornatermében csillogó szemekkel várták a Mikulást. Az óvodásokat pedig – krampuszok nélkül – saját csoportjában látogatta meg a fehérszakállú, illetve a szakiskolások is saját termeikben kapták meg az ajándékokat.

Az ajándékokat idén is az egyesület az ajándékokat idén is saját forrásaiból és adományokból szerezte be.