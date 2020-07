Bemutatkozik Máriahalom, ahol várdombon is játszhatnak a gyerekek

Folyamatosan épül és szépül Máriahalom, ahol az apró, a község arculatát meghatározó fejlesztésekre is ugyanakkora hangsúlyt fektetnek, mint a pályázati úton megvalósult projektekre. A központban található park is egyre nagyobb népszerűségnek örvend.

Murczin Kálmán 2006-ban lett Máriahalom polgármestere: választási programjában fontos célként jelölte meg, hogy rekultiválják a többnyire építési hulladékkal borított területet. Ezt a munkát kilencven százalékban társadalmi munkában végezte el barátai segítségével, a legtöbb támogatást Solymosi György­től kapta.

Kamerarendszer

Az önkormányzat tervezi a térfigyelő rendszer fejlesztését, mely az ott élők és a közvagyon biztonságát is szolgálja. Murczin Kálmán úgy véli, hogy az eszközöknek egyfajta visszatartó ereje is lenne, és akár a kisebb károkozásokat is megelőzhetnék.

A helyiek és a környékbeliek szívesen felkeresik az ott kialakított horgásztavat és a játszóteret, így kijelenthetjük, a polgármester személyes víziójának van létjogosultsága, a létrejött park pedig betölti a közösségépítő szerepét.

Fontosak a közösségek

Murczin Kálmán úgy véli, hogy a közösségépítés első és legfontosabb lépése, hogy megteremtsék a feltételeket ahhoz, hogy a csoportosulások, társaságok hatékonyan és kellő minőségben végezhessék tevékenységüket. A településen található ifjúsági ház, közösségi ház és alkotóház is, melyeket a Máriahalmi Faluvédő Egyesület épített, aminek a polgármester az elnöke. Korábban megvásárolták az alkotóház melletti műemlék jellegű ingatlant, így összenyithatták a két kertet, ahol pályázati forrásból közösségi udvart hozhatnak létre. Mint megtudtuk, a jövőben akár tábort is rendezhetnek ott, sőt a lakosság is kibérelheti majd, ha kulturált környezetben szeretnének nagyobb családi, baráti összejöveteleket tartani.

– A tó mellett egy kisebb „várdomb” található, melyen játszótér várja a gyermekeket. Már készül a várfal, később tornyokat is szeretnénk építeni. A Máriahalmi Faluvédő Egyesület biztosította a szükséges faanyagot és csavarokat a munkálatokhoz, sőt Karsay Zsolt helyi ácsmester csapatával együtt felajánlotta a segítségét – mondta Murczin Kálmán.

A község vezetése arról is gondoskodott, hogy a felnőttek is jól érezhessék magukat: Murczin Szilvia alpolgármester asszony felajánlásának köszönhetően négy szabadtéri fitneszeszközt helyeztek el a várdomb egyik sarkában. A közelmúltban több kisgyermekes család is a településre költözött, így még többen használják a parkot.

Összefogás

A képviselő-testület hatékonyan együttműködik a polgármesterrel. A járvány idején megszervezték például a községi maszkvarrást, az elkészült védőeszközök szétosztását is. Ennek az akciónak az egyik lebonyolítója Murczin Szilvia alpolgármester volt. Egyébként a helyi önkéntesek maszkjaiból a helyieken túl a környékbeli települések lakosainak, intézményeiknek is jutott.

– Belügyminisztériumi pályázat keretében térkőborítást kapott a Szomori út egy szakasza, illetve a mellette található murvás terület. Az így kialakult téren akadálymentesen fordulhatnak meg az autóbuszok, továbbá a gyermekek számára szilárd burkolatú játéktérként funkcionál – tette hozzá. Mivel többször bebizonyosodott, hogy van igény a parkra, ezért tervezik, hogy kiszolgálóépületet helyeznek el az egyik sarkában, és szabadtéri színpadot is szeretnének építeni.

Bővítenék a kultúrházat

Az önkormányzat Magyar Falu Program keretében két ütemben szeretné felújítani, illetve bővíteni a nagyobb rendezvényeknek otthont adó községi művelődési házat. Első körben 12 millió forintra pályáztak, melyből a külső homlokzat felújítása, illetve a tetőhéjazat cseréje valósulhat meg. A második ütemben a bővítésre fókuszálnának: az udvar irányába növelnék a kultúrház területét, ahol egy fűthető – ezáltal télen is bátran használható – nyitott teraszt építenének. Így természetesen rendelkezésre állna a megfelelő infrastruktúra ahhoz, hogy gyorsabban és valamelyest költséghatékonyabban tartsanak összejöveteleket, illetve nagyobb létszámú rendezvényeket. Továbbá nem lenne szükség az ideiglenes sátorállításra sem.

Hamar népszerű lett a konditerem

A községi iskola bár évekkel ezelőtt bezárt, nem hagyták veszni az épületet, és multifunkciós sportházzá alakították át a helyiségeket. Az egyik termet megnagyobbították, ami évek óta cselgáncsteremként funkcionál. A dzsúdóedzések mellett az egészségügyi tornákat, táncfoglalkozásokat is tartanak benne. Így kijelenthetjük, hogy az általános iskolásoktól kezdve a nyugdíjasokig bezárólag több korosztály használja a termet.

Új burkolatot kapott az utca

A máriahalmi önkormányzat még tavaly pályázott a Magyar Falu Programban a Béke utca felújítására. Az elnyert mintegy ötmillió forint támogatásból a régi rossz burkolatot újraaszfaltozták. A munka a Szomori út és a tér felújításával egy időben valósult meg.

A másik szárnyban Vidékfejlesztési Program (VP) keretében konditermet alakítottak ki, ahol futópad és modern fitneszgépek állnak rendelkezésre. Egyszerre a teremben öten-hatan tudnak edzeni, működik egy kis csoport, ahol az időfoglalásokat bonyolítják. Murczin Kálmán polgármester elmondta, hogy a koronavírus-járvány előtt gyakorlatilag telt házzal üzemelt, most még óvatosabbak az emberek, de egyre többen érdeklődnek az edzési lehetőség iránt. Terveik között szerepel, hogy pár héten belül klímaberendezéssel látják el a helyiséget, így komfortosabb környezet várja majd az edzeni vágyókat.

Kultúrsarok

A Szomori és az Epölre vezető út kereszteződésénél található a Kultúrsarok, ahol minden egyes ünnepet, kiemelkedő időszakot megjelenítenek. Jelenleg a trianoni békeszerződés aláírásának századik évfordulójára emlékeznek. A díszletek, koncepciók kialakításáért a Máriahalmi Faluvédő Egyesület felel.

Fejlesztések

Az önkormányzat kis léptekkel halad előre: néhány éve megújult a temető ravatalozója, kisebb járdaszakaszokat is felújítottak. A jövőben nagy hangsúlyt fektetnének a megfelelő csapadékvíz-elvezetésre is, további járdák felújítására, de megoldást keresnek a helyi szennyvízkezelésre is. Távolabbi céljuk, hogy megvásárolják a park mögötti dombot, ahol kilátó és tanösvény épülhetne. Így akár turisztikai szempontból is vonzóvá válhat a település.

Korszerű orvosi rendelőt építenek

Az önkormányzat a szomszédos Epöllel közösen nyújtott be közös pályázatot a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programba (TOP), a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat támogató döntésének köszönhetően pedig 58,3 millió forintot nyert a két a község az egészségügyi szolgáltatások fejlesztésére.

Javítják az úthibákat

Vidékfejlesztési pályázat keretében Infraset technológiájú aszfaltjavító – úgymond kátyúzó – berendezést szerzett be a máriahalmi székhelyű Fémép 2003 Kft. A helyi vállalkozás természetesen a máriahalmi úthibák javításában is szerepet vállal, illetve igény szerint még a környékbeli községek rendelkezésére is áll. A technológiát egyébként nemrégiben helyben mutatták be az eszközt gyártó cég szakemberei.

A tervek szerint lebontják a polgármesteri hivatal udvari szárnyát és a helyén a szükséges talajrendezést követően megépítik az új orvosi rendelő épületét. Az új ingatlan a mai kor elvárásainak megfelelő lesz: akadálymentesített intézményt vehetnek majd igénybe a lakosok. Mint megtudtuk, a régi orvosi rendelő épületét – ami egyben szolgálati lakásként is funkcionál – a Magyar Falu Program keretében még tavaly elnyert 12 millió forintból szeretnék átalakítani.

Falumúzeum

A tervek között szerepel, hogy az országos védettségű műemlékházat falumúzeummá alakítsák át. Jelenleg várják a megfelelő pályázati lehetőséget, egy esetleges rekonstruálás után helytörténeti kiállítás jöhetne létre az épületben. A toldalék-épületrészre a nemzetiségi önkormányzattal közösen nyújtottak be pályázatot.

Külső hőszigeteléssel látják el a falakat, kicserélik a nyílászárókat, és ami a legfontosabb, hogy bérlakássá fogják alakítani az ingatlant.

A polgármester köszöni dr. Völner Pál országgyűlési képviselőnek és Popovics Györgynek a céljaik megvalósításához nyújtott segítségét.

Segít a megye

58 millió forintból fejlődhet az egészségügyi alapellátás Máriahalom és Epöl községekben a Terület- és Településfejlesztési Operatív Programban (TOP) nyertes uniós pályázatnak köszönhetően. – A két községet ellátó máriahalmi rendelő épülete rossz állapotú, és nem bővíthető, ezért a Polgármesteri Hivatal udvari szárnyának elbontása után, annak helyére épül új orvosi rendelő. Létesül benne többek között védőnői és orvosi szoba, vizsgáló, két váróterem, korszerű vizesblokk – ismertette a részleteket Popovics György, a megyei közgyűlés elnöke. A megvalósítás során rendezik az udvar zöld felületét és új parkolókat is kialakítanak. A fejlesztést finanszírozó határozatot a Komárom-Esztergom Megyei Önkormányzat koordinációja és támogató döntése tette lehetővé.

Az összeállítás a Máriahalmi Önkormányzat támogatásával készült.