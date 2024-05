Édesség 1 órája

Nyers Gyula különleges vattacukrait mindenki csodálja

Nyers Gyulát sokan ismerik vármegyénkben és a Felvidéken is. Különleges vattacukraival a felnőtteket és a gyerekeket is elkápráztatja, a finomsághoz pedig kedvességet is ad vásárlóinak.

Legutóbb az Öregvár napon találkoztunk vele, amelyet a Komáromi Napok keretében rendeztek, de vármegyénkben is gyakorta felbukkan vásárokban, rendezvényeken, járt már Komáromban, Esztergomban és Kocson is. A vevők régi ismerősként köszöntik Nyers Gyulát, aki nem mindennapi vattacukrokat készít. Nyers gyula különleges vattacukrokat készít

Fotó: Körtvélyfáy Dina / Forrás: 24 Óra Korábban elárulta nekünk, hatvanévesen rokkantnyugdíjas lett, ekkor döntött úgy, ezentúl „vattacukorban utazik” majd. Törekszik az egyediségre, ezért sosem készít hagyományos vattacukor formát, virágot, szívecskét viszont annál inkább, ami nem csupán a gyerekek, a felnőttek arcára is mosolyt varázsol. Amíg az édességek készülnek, Nyers Gyula sem hallgat. Mindenkihez van egy kedves szava, a szégyenlős gyerekekkel is szót ért, a vevők pedig finom édességgel és egy még nagyobb adag kedvességgel távoznak a vattacukor-készítőtől.

