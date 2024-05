A megye egyben az anyák napja hétvégéjének leginkább várt összecsapása a Vértesszőlős vendégjátéka volt Nyergesújfalun. Bár már mindenki tudja, hogy a szőlősieket nem szabad leírni, de olyan izgalmakra talán kevesen számítottak, amit a mérkőzés tartogatott. A találkozó hajrájához közeledve Tatán már dörzsölhették a kezüket, de végül óriási izgalmak közepette, a rendes játékidő letelte után tudta csak megszerezni a győzelmet az éllovas Nyergesújfalu. A hazai szurkolók párszor a szívükhöz kaphattak a mérkőzés folyamán.

Csak a legvégén örülhettek igazán a megye egy éllovasának a játékosai

Fotó: Flajsz Peter / Forrás: 24 Óra

Nem botlottak a megye egy elején álló csapatok

A Tata még szombaton hazai pályán aratott szűk győzelmet, így továbbra is üldözi az első helyet, ahogyan a Zsámbék is, akik szint egyetlen góllal bizonyultak jobbnak az ellenfelüknél.A Koppánymonostor is igazolta a papírformát, magabiztos győzelmet arattak az Esztergom otthonában. Az esztergomiak az elmúlt hetekben több pofonba is beleszaladtak, de a hétvégén két rutinos játékosuk is visszatért a sérüléséből, ami örömre adott okot a hazaiaknak. A Lábatlan-Vértessomló találkozón volt minden, mint a búcsúban: kétgólos hátrányból fordítás, tizenegyes, kiállítás. A végén a hazaiak örülhettek. A Sárisáp a múlt heti döntetlen után ismét nyert, így továbbra is megvan minden esélyük, hogy felálljanak a dobogóra a szezon végén.

Területi I. osztály, 23. forduló

Tatai AC - Almásfüzitői SC 2-1 (1-0)

Új úti Sporttelep, Tata, vezette: Büki Gábor (Faragó Gy., Derecskei B.)

Tata: Csákány - Szabó (Kisék 75.), Márton (Bogár 75.), Zuggó, Máté-Kovács, Víg, Visnyovszki (Sternberger 91.), Németh, Hegedűs, Hajas, Mészáros (Nagy 46.). Vezetőedző: Wéber Roland

Almásfüzitő: Gálik - Szűcs, Szalai, Bruckner, Lencse (Egri 60.), Farkas, Sallai, Sinkó, Galambos, Fekete (Szegedi 73.), Bihari (Holovnyák 63.). Játékos-edző: Szalai Gábor

Gólszerzők: Lencse (öngól, 44.), Hajas (67.), illetve Egri (64.)

Jók: Víg, Hegedűs, illetve mindenki

Wéber Roland: — Papírforma? Lehet. De soha nem ilyen egyszerű. Egy igen küzdős ,szimpatikus csapaton sikerült felülkerekednünk. Hozzátartozik az is, ha a helyzeteink felét gólra váltjuk, nagy arányú győzelem is lehetett volna. A kis győzelmeket is meg kell tanulni becsülni! A csapat hozta a három pontot, ami két vereség után fontos volt.

Szalai Gábor: — Az első félidőben masszívan védekeztünk, nem hagytunk sok helyet az ellenfélnek, kontrákra építettünk, amikből tudtunk is veszélyeztetni. A játékrész végén bekapott öngól miatt a második félidőben többet kellett nyújtanunk támadásban, aminek egyenlítés lett az eredménye. Fiataljaink új lendületet adtak a csapatnak a hajrára, így szoros lett a vége. Sajnálom, hogy nem sikerült pontot szereznünk, mert rászolgáltunk. Ha ilyen egységben, hittel tudunk játszani a hátralevő meccseken, akkor szépen zárhatjuk a szezont.

FC Esztergom - Koppánymonostori SE 0-3 (0-2)

Sporttelep, Esztergom, vezette: Sándor Tamás (Uracs R., Balázs P.)

Esztergom: Gecse - Várszegi, Horváth (Ódor 46.), Éber, Imre (Moldován 82.), Tömör, Bereczki (Tóth 46.), Sisa, Janzó, Bugjó, Laurinyecz (Besey 67.). Vezetőedző: Spóner József

Koppánymonostor: Vicena - Szőke, Valkó M., Vincze, Schiller (Egyed Márk 76.), Jóna, Dombi, Simonka (Egyed Máté 62.), Valkó G., Juhász (Pulai 67.), Tímár. Vezetőedző: Vigh László

Gólszerzők: Szőke (13., 91.), Vincze (37.)

Jók: Gecse, Bugjó, Várszegi, Imre, Ódor, Besey, illetve Valkó G., Valkó M., Szőke, Schiller

Spóner József: — Gratulálok a Koppánymonostornak a győzelemhez. Számunkra örömteli volt, hogy két felnőtt játékosunk is visszatért hosszú sérülés után, akik stabilitást is tudtak adni a csapatnak. Ez most a tisztes helytállásra volt elegendő.

Vigh László: — Nagy fölényben játszottunk végig egy szervezetten, visszaálló csapat ellen. A pálya minősége megnehezítette a dolgunkat, ennek ellenére megvolt a ritmusa a játékunknak. Megvoltak a helyzeteink, végig kontroll alatt tudtuk tartani a mérkőzést.

Wati Kecskéd KSK - Zsámbéki Sport Klub 0-1 (0-0)

Kecskéd, vezette: Erdélyi Dániel (Faragó Gy., Huszka D.)

Kecskéd: Bódis - Neckernusz (Kovács 61.), Fábián, Gyenes, Vadkerti, Schmidt (Kohl 77.), Plotár, Pető, Berki, Gacs, Harsányi. Vezetőedző: Linczmaier László

Zsámbék: Tugyi - Yürekli, Marticsek, Kerezsi, Áprily (Kósa Szilágyi 90.), Orosházi (Haupt 68.), Barlangi, László, Mártonfi Csóh 58.), Magyar (Szűcs 46.), György. Vezetőedző: Bodó László

Gólszerző: Áprily (68.)

Jók: Pető, Berki, Gacs, Fábián, Vadkerti, illetve Marticsek, György, Áprily, Barlangi, Yürekli

Linczmaier László: — Gratulálok a Zsámbéknak a győzelemhez, a mieinknek pedig a tisztes helytálláshoz. Igencsak megnehezítettük az egyik bajnokaspiráns dolgát, de egy pontrúgás után begyűrték a győztes gólt. Végig domináltak, de igazi helyzetet nem tudtak kialakítani. Sajnos az előre játékra már kevés energiánk maradt, és ez döntött.

Bodó László: — Kiszenvedtük a győzelmet egy nagyon szervezetten és taktikusan játszó csapat ellen. Kecskéden nyerni mindig nagy dolog, a mai sem kivétel ez alól.

Bábolnai SE - Sárisápi BSE 1-3 (0-2)

Bábolna, vezette: Áy János (Szabó B., Kiss Cs.)

Bábolna: Váczi - Prácser, Karvaj, Rabi (Hollósi 58.), Bognár, Maruzs, Czeglédi, Németh Szabó B. 90.), Lanzendorfen (Mátyás 90.), Végh (Lakatos 79.), Szabó Á.. Vezetőedző: Józsa Péter

Sárisáp: Sándor G. - Szlovák, Papp, Katona, Wend (Fekete 62.), Válent (Tőzsér 82.), Gyebnár (Reiser 87.), Jurásek J., Sándor P. (Bartl 46.), Karcagi, Yousif (Jurásek K. 77.). Vezetőedző: Fenyvesi László

Gólszerzők: Czeglédi (65.), illetve Gyebnár (7., 58.), Yousif (9.)

Jók: senki, illetve Katona, Wend, Gyebnár

Józsa Péter: — Egy tíz perces rövidzárlat után az ellenfél olyan előnyre tett szert, ami után már nem tudtunk felzárkózni. Egy ilyen jó csapatnak nem lehet ekkora előnyt adni.

Fenyvesi László: — Megérdemelt győzelmet arattunk egy veszélyes csapat otthonában. Az utolsó fél órát leszámítva elégedett vagyok a teljesítményünkkel.

Lábatlani ESE - Vértessomló 5-2 (1-2)

Sporttelep, Lábatlan, vezette: Farkas Bálint (Gabala Zs., Patócs D.)

Lábatlan: Török - Ölveczky (Teiter 85.), Rozmán (Kecskés 68.), Kovács, Janusz (Bánhidi 46.), Váli, Galba, Budaházi, Deme, Fábián-Nagy, Király (Nyergesi 84.). Vezetőedző: Karcagi Pál

Vértessomló: Ámorth - Kacz, Éliás, Nagy, Erdei, Koller (Beigelbeck 70.), Batin, Zink (Szepesi 61.), Kovács, Dobbelaere, Balogh (Antalovits 61.). Vezetőedző: Nagy Géza

Gólszerzők: Váli (39.), Deme (55.), Galba (65., 87.), Király (77.), illetve Koller (30.), Batin (34.)

Kiállítva: Kovács (50.)

Jók: mindenki, illetve senki

Karcagi Pál: — Talán a srácok átérezték, hogy anyák napján nem kaphatnak ki, így 0-2-ről meg tudták fordítani a mérkőzést. Örülök, hogy ezen a szép ünnepen megszereztük az idei első győzelmünket hazai pályán.

Nagy Géza: — Szégyen! Rengeteget hibáztunk, beleértve saját magamat is.

Nyergesújfalu SE - Vértesszőlősi Sportegyesület 4-3 (1-1)

Hajnal Tamás Sportcentrum, Nyergesújfalu, vezette: Derecskei Bence (Urszán I., Kis B.)

Nyergesújfalu: Erős - Bogárdi (Motuz 68.), Cseh, Tóth, Szőke (Hajnal 55.), Farkas, Mann, Szoboszlai, Molnár, Raffai, Manga. Vezetőedző: Gálicz Ferenc

Vértesszőlős: Abuzareefa (Kovács 69.) - Antal, Gréczi, Horváth, Batics, Polyák, Bogdán, Jónás (Nagy 84.), Kocsis, Bencsik, Galambos. Vezetőedző: Hagymási Zoltán

Gólszerzők: Manga (25., 52.), Tóth (65.), Cseh (90.), illetve Gréczi (16., 64.), Bogdán (76.)

Jók: Szoboszlai, Mann, Manga, Tóth, illetve mindenki

Gálicz Ferenc: — Egy nagyon jól szervezett csapat ellen kínkeserves győzelmet arattunk.

Hagymási Zoltán: — Mezőnyben jobb volt ma az ellenfelünk, de a kapusunk ma nagyon rossz napot fogott ki. A csapat mentális erősségét mutatja azonban, hogy nem adtuk fel, mentünk előre, és sikerült egyenlítenünk is. A döntetlen szerintem reálisabb eredmény lett volna. Ismét megmutattuk, hogy ez a Vértesszőlős, már nem az a csapat, amelyik ősszel volt.