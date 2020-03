Úgy bekamerázták Szőlőst, hogy itt már esélye sincs a szabálytalankodóknak

„Településünkön térfigyelő kamerarendszer működik!” – olvasható Vértesszőlős bevezető útjain. Március elsejétől a helyi önkormányzat térfigyelő- és rendszámfelismerő kamerarendszert működtet a faluban. Már most kiegyensúlyozottabb a forgalom, és csökkent az illegális hulladékok kihelyezése a községben.

Tizenhat térfigyelő, és öt rendszámfelismerő kamera vigyázza a Vértesszőlősön élők biztonságát bűnügyi és közlekedésbiztonsági szempontból, de hatásosnak tűnnek az illegális hulladéklerakók ellen is.

– A most kiépített rendszer rendkívül hatékonyan védi az itt lakókat – mondja Nagy Csaba polgármester. – A település egész területén helyeztünk el kamerákat – kül- és belterületeken egyaránt. A legfrekventáltabb helyekre a térfigyelőkön kívül rendszámfelismerőket is helyeztünk. Már érzékeljük a rendszer pozitív hatását.

A település csak az 1-es főúton közelíthető meg, s az itt elhelyezett kamerák az átmenő forgalom egészét pásztázzák, rögzítik, s rendszámmal együtt adatbázisba helyezik.

– Korábban gyakran tapasztaltuk, hogy a bejövők, ha nem észleltek gyalogost, a piros lámpa ellenére gépjárművükkel megállás nélkül hajtottak tovább. Most már rögzítik a szabálytalanul áthaladókat, s mivel együttműködünk a rend­őrséggel, ez akár 50 ezer forintot és nyolc büntetőpontot is jelenthet a sofőrnek.

Térfigyelő kamerák hálózzák be a település legfrekventáltabb területeit: nagyobb játszóterek, vasútállomás, óvoda, parkolók mellett a szelektív hulladéklerakók környékét. Bármi történik a településen, az esetleges elkövetőket a ki- vagy bejövő forgalom ellenőrzésekor kiszűrhetik.

– A külterületeken azért van szükség a kamerarendszerre, mert különösen a bevásárlóközpontok környékén nagyon sok volt a szemét, a hulladék, amelyet konténerszámra gyűjtöttünk össze. Sőt, illegális gyorsulóversenyekről is lehetett hallani. A Baromállás dűlőben is sok volt az illegálisan lerakott hulladék, ezért mindkét területre helyeztünk ki rendszámfelismerő kamerákat is. A vasútállomás területén lévő szelektív hulladéklerakók környéke is szemetes volt, mára ez is megszűnt.

Két hete sokkal nyugodtabban közlekednek a falu főútján az autósok, s csökkent a záróvonalon történő előzések száma is – hangsúlyozta a polgármester.