Albínó busát fogtak Esztergomban

Nemrégiben egy horgásznak igazán ritka halat sikerült kifognia az Esztergom-kertvárosi Palatinus-tóból. A horogra akadt hal egy 26 kilogrammos albínó busa volt.

Egy igazán ritka halat fogtak ki a közelmúltban az Esztergom-kertvárosi Palatinus-tóból, méghozzá egy 26 kilogrammos albínó busát. Veres Zoltán, aki már csaknem 40 éve horgászik – ebből 10 éve a Palatinus-tónál – azt mondta, hogy ő sem fogott még ki ilyen halat az élete során, pedig sok helyen megfordult már. – Véletlen fogás volt, harcsapergetés közben akadt a horogra. Először azt hittem, hogy harcsa, viszont amikor megláttam, nagyon meglepődtem – emlékezett vissza a nagy fogásra. Hozzátette azt is, hogy tudomása szerint három ilyen busa él a tóban, melyekből ez a középső lehet.

Veres Zoltán boldogan szelfizett az albínó busával, melyet természetesen a fotók elkészítése után visszaengedett az élőhelyére. Zoltántól megtudtuk azt is, hogy a busát direkt nem is lehet kifogni, hiszen planktonokkal táplálkozik. A vizet szűri és úgy jut a táplálékához, ezért csak véletlen akadhat rá a horogra. Sztahovits Pétert, a Dorogi Bányász Horgász Egyesület elnökét is megkérdeztük, hogy látott-e már ilyen albínó busát. Kérdésünkre elmondta, hogy ő is tudott róla, hogy néhány ilyen egyed él a helyi horgásztóban, melyek közül a legnagyobb úgy 50 kilogrammos lehet.

Viszont meglepte őt is, hogy valakinek sikerült egyet kifognia. Az országos bajnoki és nemzetközi Trout Union Cup bajnoki címmel rendelkező Sztahovits Péter megosztotta velünk azt is, hogy máshol ő sem látott még albínó busát, pedig szerte a világban megfordult horgásztársaságoknál, tehát egy nagyon egyedi haltípusról beszélünk. A búsa húsa egyébként szálkás, közepes minőségű. Orvosbiológiai kísérletek szerint húsának rendszeres fogyasztása csökkenti a vér koleszterinszintjét, ezért azt az érelmeszesedést megelőző élelmiszerek közé sorolják.