A versenyt ajánlja a diákoknak desszertként a Keri díjazott tanára

A napokban vehette át a Molnár János Pedagógiai Díjat Kovács Gábor, a TSZC Kereskedelmi, Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakközépiskola – népszerű nevén a Keri – tanára. Kérésünkre elmondta azt is, milyen „szakmai menüt” állítana össze diákjainak.

– Érettségi után, 1977-ben a tatai Diana Szálló portáján dolgoztam egy évig – emlékezett Kovács Gábor. – Itt szerettem meg az idegenforgalmat és a vendéglátást. Tetszett például, hogy az igazgató öltönyben sétálgat, és közben nem csinál semmit. Igazgató leszek! – döntöttem el, és a tervem egy évtized múlva valóra vált. A tatai Kristály Szállodában aztán rájöttem, hogy nem csak sétálgatni és mosolyogni kell, de akkor már késő volt…

Sokat tanult, főiskolai diplomája mellé „begyűjtött” három egyetemről egy-egy másoddiplomát is. Szállodákban dolgozott, a Kristály Vendéglátó Vállalatnál végigjárta a szamárlétrát, közben maradt ideje a tanításra is.

– Szalai Imre, a Keri akkori igazgatója beszélt rá 1983-ban, hogy a munkám mellett tanítsak – folytatta. – Elfogadtam a javaslatát, immár 37 éve oktatom a vendéglátás és az idegenforgalom elméleti és gyakorlati tudnivalóit. Érdekesség, hogy szintén Szalai igazgató úr kérésére tértem vissza tatai és komáromi kitérő után 2007-ben a Keribe. Köszönettel tartozom neki.

Megkértük, hogy állítsa össze, milyen szakmai menüt javasol a tanulóknak. Előételnek az érdeklődés felkeltését, a motiváció kialakítását ajánlja, amiben sokat segítenek a hiteles személyes példák. A főétel a minőségi munkavégzést tartalmazza, valamint azt, hogy mindenki keresse és találja meg leendő szakmája szépségeit, sajátítsa el, hogyan lehet minél több jót tenni a vendégnek. A desszertet a versenyek jelentik.

– Országos megméretéseken, a tatai Farsang Kupán és a Szakma Sztár Fesztiválon, országos protokoll versenyeken számos érmet és értékes helyezést gyűjtöttek a Keri diákjai, köztük azok, akiket én is tanítottam. Ez ösztönzi a többieket, de nekem legalább ekkora siker – mondta a pedagógus.

– Nagy előnynek tartom pedagógusként, hogy van szakmai gyakorlatom, és ezt folyamatosan fel is használom a tanítás során – hangsúlyozza Kovács Gábor. – Hitelesnek és meg­győzőnek számít, ha a saját tapasztalataimat osztom meg a diákokkal. Ezért is fontos, hogy a Kristályban, vagy éppen a Violin szállodahajón ismerkedhettek a vendéglátással az ott töltött gyakorlat ideje alatt a pincérnek, szakácsnak, vendéglátós szakembernek készülők. Hiszek abban a mondásban, hogy gyakorlat teszi a mestert. Eddig többtucatnyi fiatalt készítettem fel mestervizsgára, sok-sok szakmai fogást megtanítva nekik. Büszke vagyok arra, hogy tanítványaim közül ma már többen dolgoznak ötcsillagos fővárosi szállodában, különféle szállodahajókon; van, aki Skóciában étteremvezető, Németországban egy étterem teljes személyzete magyar, mindegyiküket tanítottam. Visszakanyarodva Tatára, szerintem most a környék legjobb kávéházában beszélgetünk, ahol a tulajdonos az alapokat nálunk tanulta – véli az igazgató.