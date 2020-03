A tatabányai kórház is felkészült a vírus elleni védekezésre: osztályok is költöznek

A tatabányai Szent Borbála Kórház is felkészült arra, hogy az esetleges koronavírussal fertőzötteket el tudják helyezni. Katonai sátort is felállítottak a sürgősségi előtt, hogy a lázas betegek ott jelentkezzenek.

Ahogy arról beszámoltunk, Tatabányán, a Szent Borbála Kórházban is jelentkezett két ember, koronavírus gyanújával március 13-ra virradóra. Az elkülönítésük megtörtént, és ahogy arról dr. Lőke János főigazgató a Tatabányai Közösségi Televíziónak beszámolt, végül őket Székesfehérvárra szállították, a tüneteik alapján, de a fertőzést Tatabányán nem igazolták a vizsgálatok. Szintén március 13-án jelentették be, a kórház Facebook-oldalán, hogy módosult a Sürgősségi Betegellátó Osztály működése, emellett a forgalmi rend is változik, és több osztály is máshova költözik, figyelembe véve az új korona vírus terjedésének kockázatát.

A kórház lezárta a Dózsa György út felőli gyalogos bejárót. Az intézménybe a főkapun lehet bejutni

A Sürgősségi Betegellátó Osztály (SBO) előtt katonai sátrat állítottak fel, az új koronavírussal fertőzött betegek elsődleges kiszűrése céljából. Itt kell jelentkezniük a lázas betegeknek. A fertőzésre gyanús betegeket az SBO izoláló helyiségeiben helyezik el, amíg nem szállítják el őket a hatályos eljárásrend szerinti kijelölt infektológiai ellátóhelyre

Az egészségügyi ellátás folyamatos és zavartalan biztosítása, valamint a kezelt betegek biztonságának érdekében egyes osztályok és szakrendelések átköltözésével oldja meg az intézmény az új koronavírusra utaló tünettel érkezők, valamint a már igazolt betegek elhelyezését.

Március 13-én 17 órától a Sürgősségi Betegellátó Osztály (SBO) traumatológiai (baleseti) járóbeteg vizsgálója átköltözik a H épület földszintjére a jelenlegi gipszelőként működő helyiségbe

A mentővel szállított traumatológiai beteget, baleseti sérültet továbbra is a sürgősségi mentőbe-hajtón fogadják

Március 13-án az intézmény megkezdi a C-épület kiürítését a lehetséges, új koronavírussal fertőződött betegek elhelyezése céljából. Még ezen a napon az Ápolási Osztály átköltözik a H-épület 2. emelet 2-es szárnyába

Március 14-én a Tüdőgyógyászati Osztály a H-épület 3. emelet 3-as (régi) szárnyába, a Traumatológiai Osztály kiürített részlegére, a Bronchológiai Szakrendelő a H-épület földszintjére.

A kórházba érkezőket táblákkal és feliratokkal is segítik. Mindemellett a kórház kéri a korábban elrendelt látogatási tilalom betartását. Dr. Müller Cecília országos tiszti fővorvos március 8-tól rendelt el látogatási tilalmat Magyarország valamennyi fekvőbeteg-ellátó és bentlakásos szociális szolgáltatást nyújtó intézményében az új koronavírus miatt, mert az eddigi járványügyi adatok alapján a megbetegedés súlyos formája elsősorban az idős és/vagy egyéb megbetegedésben szenvedőket érinti.

