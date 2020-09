„A színházban várt a másik családom” – csodát élt meg a bakonyaljai kisfiú a Jászaiban

Izgalmasan telt az ászári Sulyok Tamás idei nyara, a nyolcadik osztályos diák szerepet kapott a tatabányai Jászai Mari Színházban, így hetente hat napja telt próbákkal. A fiatalember egy cseppet sem bánta, hogy a strandolás és a kirándulások helyett a színpadon töltötte a vakációt.

Tamás mindig is szeretett szerepelni. Már alsó tagozatosként is szívesen vállalta el az ünnepségeken a versmondást, kisebb iskolai darabokban lépett fel, az énekkarban is szólistaként állt a közönség elé. Édesanyja elmondása szerint lelkesedése osztálytársait is ösztönözte. Többen is Tomó kérésére, támogatására vállaltak kisebb szerepléseket.

Idén is izgalmasan kezdődött számára az év: megnyerte a mesemondó versenyt, a Jászai Mari Napok alkalmával őt kérték meg, hogy mondjon verset a színésznő szülőházánál. Illetve a Jászai Mari Általános Iskolában rendezett Légy jó mindhalálig darabban megkapta az egyik főszerepet. Azonban Tamásnak volt egy nagy álma: nagy színpadon szeretett volna legalább egyszer szerepelni.

– Nézegettem a közeli színházak, színtársulatok oldalait, hogy keresnek-e gyerekszereplőket. Véletlenül botlottam bele a tatabányai Jászai Mari Színház felhívásába, az intézmény szereplőket keresett. A castingon egy mesét, egy prózát, egy musical- és egy népdaléneket kértek. Ezt pedig az elmúlt hónapok szerepléseiből Tomó mind tudta. – Úgy gondoltuk, miért ne próbálja meg – mesélte Ivett, Tomó anyukája, aki hozzátette: csak a kiemelt szerepekre jelentkezőknek kellett külön dalokkal készülni.

Egy hét múlva jött az e-mail. Gratuláltak, Tamást beválogatták a Valahol Európában musicalbe, Szeplős szerepére. – Hihetetlenül büszkék és boldogok voltunk, hiszen a többi gyerekszereplővel ellentétben Tomó egy kis faluból érkezett, és semmilyen színházi előélete nem volt – mondta a büszke édesanya. Akkor azonban a nyolcadikos fiú még nem is sejtette, hogy a következő hetekben mi vár rá.

– A próbák júliusban kezdődtek. Ahogy teltek a napok, lassan megismertem az épület minden zegét-zugát, és egyre több felnőtt és gyerekbarátot szereztem. Szépen lassan rutinná váltak a napok: reggel kellés, aztán irány a színház. A reggeli névsorolvasás, öltözés, aztán a próbák, közös ebéd, majd újra fel a színpadra, végül öt órakor haza – emlékezett vissza Tomó, aki elárulta, hogy a főpróba előtti utolsó hét volt a legkeményebb.

– Délelőtt tíztől este tízig dolgoztunk. Ez volt az életem heti hat napon keresztül. Miközben a barátaim jókat fociztak vagy bicóztak, vagy pihentek, én órákon át gyakoroltam a táncteremben, az énekteremben vagy a színpadon. Ennek ellenére egy cseppet sem irigykedtem rájuk, mert imádtam minden percét. A premier vastapsa pedig kárpótolt mindenért – mondta boldogan a kis színész, aki már most hiányolja a próbákat.

– A színház olyan, mint egy nagy család, együtt játszani egy színpadon egy családban. Most, hogy vége a mindennapos próbáknak, sajnos kevesebbet fogunk találkozni. Most már tudom, hogy az elején egy csapatként léptük át a színház kapuját, a végére pedig egy nagy családként léptünk ki onnan. Egyszerűen jó volt úgy elindulni, hogy elköszöntem Ászáron a családomtól, és a színházban várt a másik családom.