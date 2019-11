A kavicstornyok építése kárt tehet a dunai élőlények búvóhelyeiben

A kövek kimozdítása és a mederből való kiemelése tönkreteszi a parányi állatok búvóhelyeit, amellyel nagy mértékben beavatkozunk a természet életébe.

Igazi hóborttá vált a kőtornyok építése, melyekkel a Dunánál és a hegyvidéki területeken is egyaránt találkozhatunk. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága (DINPI) azonban nem éppen díjazza az efféle cselekedetet, mi több, arra kérik a kirándulókat, hogy a természetben a lehető legkisebb nyomot hagyják maguk után.

A minap a Duna dömösi szakaszán sétáltunk, amikor a hajókikötő közelében több, kisebb-nagyobb toronyra figyeltünk fel. Furcsállottuk is, hogy az egyik partszakaszon valakik azzal ütötték el idejüket, hogy az egyensúlyt megtalálva próbálták egymásra helyezni a kavicsokat. Bár tény, hogy a fotókon jól mutat, netán egy-egy szelfi több száz lájkot is kap, abba kevesen gondolnak bele, hogy ezzel a szokással akarva-akaratlanul is károkat tehetünk a környezetünkben.

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága néhány héttel ezelőtt közleményt adott ki, melyben próbálnak mindenkit lebeszélni erről a hóbortról, mi több, egyenesen tiltják a kőtornyok építését. Szerintük ugyanis ezáltal jelentős mértékben beavatkozunk a természet életébe és hatással lehetünk az élőlényekre is. Ezzel kapcsolatban megkerestük a Duna-Ipoly Nemzeti Parkot.

Kálmán Gergely kommunikációs referens elmondta, hogy a Balaton-felvidéki kollégáik állásfoglalása megfelel a valóságnak. A hegyvidéki patakokban emelt kőtornyok valóban rossz hatással vannak a vízi élőlényekre. Úgy gondolják, hogy a kövek kimozdítása és a patakból való kiemelése tönkreteszi a parányi állatok búvóhelyeit, ezért mindenkit arra kérnek, hogy tartózkodjanak az efféle cselekedettől.

– Lehet, hogy csak néhány kőről van szó, de a patak azon szakaszán csak ez a pár kő biztosít búvóhelyet. Emellett balesetveszélyes is – olvasható a közleményben.

Egyébként nem csak hazánkban szeretnék felvenni a kesztyűt a toronyépítőkkel szemben. A spanyolországi Kanári-szigeteken például Ne hagyj nyomot! (spanyolul Pasa Sin Huella) hashteggel internetes kampányt is indítottak. Az akció lényege, hogy megpróbálják lerombolni az építményeket és megakadályozni az újabb kőemeletek építését.