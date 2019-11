7 szabály, amit be kell most tartani az Öreg-tónál

A szakember hét pontban foglalta össze a legfontosabb szabályokat, amelyek betartásával maximálisan megőrizhetjük a Tatán pihenő madarak nyugalmát.

Bizony sokakat vonzhat ebben az időszakban a tatai Öreg-tó, ugyanis a tavon éjszakázó vadludak száma elérte a 24 000-et. A Tatán pihenő szárnyasokkal milliós értékel bíró egyedek is érkeztek. A leengedett mederben pihenő madarak sokasága igazán egyedi látványt tud nyújtani a partról nézve. Most, hogy egyre több a vadlúd érkezik a tóhoz, úgy egyre fontosabbá válik a terület nyugalmának biztosítása. A hosszú vándorutat megtett madaraknak ez egy igen érzékeny időszaka, melyről a Magyar Madártani Egyesület, Komárom-Esztergom Megyei Helyi Csoportjának titkára, Szabó Máté adott nekünk tájékoztatást.

Az Öreg-tó nemzetközileg is jegyzett fontos vizes élőhely, úgynevezett Ramsari Terület, valamint része az ökológiai hálózatnak. Ezeken kívül a tatai önkormányzat révén helyi védett terület is. Ezeket a minősítéseket a tavon pihenő és telelő vadludak és vízimadarak révén nyerte el. Az, hogy egy város területén egy ilyen kiemelt vizes élőhely fekszik, bizton kijelenthető, hogy világszinten is unikális érték.

A hely különlegességéből adódóan viszont gyakoriak a problémák a tóra kilátogatók és a vadludak között. A szakemberek szinte mindennap végeznek számolásokat és megfigyeléseket az Öreg-tónál, melyek során bizony sokszor tapasztalták, hogy tudatlanságból, nemtörődömségből vagy szánt szándékkal riasztják fel a pihenő madarakat. Ezeknek az eseteknek a visszaszorítása érdekében állandó kommunikációt folytatnak természetvédők a városlakók felé.

A megyei csoport titkára összeszedte azokat a fő szabályokat, melyeket betartva meg lehet előzni, hogy zavarást okozzunk a pihenő vadludak között:

Leeresztett tómederbe tilos besétálni Az Öreg-tó körüli sétányról figyeljük a vadludakat A természetfotózás és megfigyelés etikai szabályait illik betartani Erős lámpákkal, reflektorral tilos bevilágítani a tó felé Tűzijátékok ne használjunk november 1-től február 28-ig Tatán. Ezt tiltják is. Drónnal tilos a pihenő vízimadarak fölé berepülni Nem helyes a póráz nélküli kutyát „ráengedni” a víz szélén pihenő madarakra

Szabó Máté elmondta, hogy a leggyakoribb probléma, mellyel találkoznak a fent említett pontok közül az Öreg-tónál az a leeresztett tómederben sétálás. Hangsúlyozta, hogy a kiépített sétány mellett, a frekventált helyeken 50-60 méterenként figyelmeztető táblák vannak kihelyezve, amik tájékoztatják a tóhoz látogatókat, hogy nem lehet bemenni a tónak a medrébe. Azt is hozzátette, hogy ugyan a táblán az olvasható, hogy reggel 9:00 és délután 15:00 óra között be lehet menni az iszapra, viszont a vadludak rendszeresen visszajárnak inni és fürdeni napközben is az Öreg-tóra. Emiatt arra kérik a tóhoz látogatókat, hogy hagyják meg a leeresztett tómedret a vadludaknak.

Megtudtuk továbbá, hogy bizony nem egy adat áll az ornitológusok rendelkezésére, melyben kimutatható, hogy egyes vadludak azért tettek meg több 100 kilométert, mert valamilyen zavarás érte őket a pihenőhelyükön. Itt az Öreg-tónál is tapasztaltak ilyen riadalom miatti nagy mozgásokat az elmúlt időszakban.

Tata nem véletlenül nyerte el az olyan díjakat az elmúlt években, mint a Ramsari Város díj és a Biodiverzitás Fővárosa díj. Ezek az elismerések mind a védelmi munkáknak a gyümölcse. A madarászok arra is felhívták a figyelmet, hogy azért is fontos a ludak nyugalmának biztosítása, mivel így egy olyan tömegű madármennyiség mutatható be a városban, ami bizony már egy fontos turisztikai látványosság is. Az összegyűjtött pontok betartása garanciát adhat arra, hogy a november 30-án megrendezendő 19. Tatai Vadlúd Sokadalom igazi élményt nyújtson minden kilátogató számára.