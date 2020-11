400 milliós támogatással segítik a foglalkoztatásbővítést megyénk járásaiban

A megyei önkormányzat, a kormányhivatal és a Területfejlesztési Kft. együttműködésével létrehozott projekt célja a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása.

Majdnem napra pontosan két éve kezdődött az a projekt, amely célja a hátrányos helyzetűek foglalkoztatásának javítása. Ennek érdekében együttműködés jött létre a megyei önkormányzat, a kormányhivatal és a Területfejlesztési Kft. között. A konzorciumi tagok csaknem 400 millió forintos támogatás felhasználásával Kisbér, Komárom, Tata és Tatabánya járás területén valósítanak meg egyebek mellett foglalkoztatásbővítési, munkaerőpiaci programokat.

A megyei foglalkoztatási paktum ernyőszervezeti fórummal egybekötött irányító csoport ülést tartott, amelyen beszámoló hangzott el az elmúlt időszak fontosabb eseményeiről. Augusztusban aláírták azt a támogatási szerződésmódosítást, amelynek révén további 53 milliós többletforrást kapott, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében, a megyei foglalkoztatási paktum megerősítése. Az újabb támogatás hatékonyabb felhasználásáért a konzorciumi partnerek kezdeményezték, hogy a projekt megvalósításának idejét 2021. március 31-ig hosszabbítsák meg.

A megyei projektben már csaknem 260-an részesültek munkaerőpiaci szolgáltatásban. Kiemelten csak a munkával, rendszeres jövedelemmel nem rendelkezőket vonták be a programba. A bértámogatások, bérköltség-támogatások segítségével csaknem 200 hátrányos helyzetű ember jutott eddig munkához. A vállalkozóvá válás felkarolása továbbra is népszerű, szeptember végéig 61-en váltak önfoglalkoztatóvá.

Szűkebb hazánkban három helyi paktum is működik. Az esztergomi megvalósítási időszaka december 31-ig tart. Ebbe a munkaerőpiaci programba 157-en kerültek, közülük 117 álláskereső foglalkoztatása oldódott meg. Az Oroszlányi járásban működő projekt, amely további 32 milliós támogatásban részesült, 2021. június 30-án zárul. A munkaerőpiaci programba több mint 180 embert vontak be. Ebből 110 embert foglalkoztatnak is a térség munkaadói. A tatabányai paktum megvalósítási időszaka hosszabb a többiénél, 2021. december 29-ig tart. Többlettámogatása eléri a 10 milliót. A munkaerőpiaci programban 284 embert sikerült elérni.