Megdöbbentő részleteket közölt a bíróság a tatabányai kettős hajléktalangyilkosságról

A kettős hajléktalangyilkosság miatt március elsején kezdődik a tárgyalása a 15 éves fiúnak, aki állami gondozásban is szívesebben élt volna, mint otthon.

Március elsején kezdődik a tárgyalása annak a 15 éves tatabányai fiatalnak, aki a vád (és saját bevallása szerint) elkövette a kettős hajléktalangyilkosságot 2017 áprilisában Tatabányán. A fiú brutális kegyetlenséggel végzett néhány óra leforgása alatt két férfivel: egyiküket a Győri úti buszmegállóban, másikukat a Reguly Antal téren támadta meg. Még aznap elkapták, és azóta előzetes letartóztatásban van. Információink szerint legfeljebb 10 évet kaphat.

A Tatabányai Törvényszéken tárgyalják majd a fiú ügyét, amelyről most megrázó részleteket is közöltek, többek között a vádlott családi hátteréről, és arról, hogy milyen kegyetlenül verte agyon a két hajléktalant. Ahogy kiderült, a 15 éves fiú ötéves öccsével és anyjával élt együtt, egy 37 négyzetméteres, egyszobás albérletben, sokszor ő hozta el a kisöccsét az óvodából, és vigyázott rá, mert anyja gyakran dolgozott délutános műszakban.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A fiút egyébként már 2008-ban nyilvántartásba vette a Gyermekjóléti Központ az iskolai magatartása és rossz tanulmányai eredményei miatt, 2016-ban pedig

„bement a gyámhatóságra és kérte, hogy vegyék állami gondozásba, mert az édesanyja őt nem szereti, csak az öccsét.”

2017 tavaszán került át egy speciális nevelési igényű gyermekeknek fenntartott iskolába, a hetedik osztályba, de ide nem szeretett járni, kimaradt. Időnként mutatványosoknál alkalmi munkát végzett, ebből fedezte a kiadásait, mert az édesanyjától zsebpénzt nem kapott. 2017 áprilisában, vagyis abban a hónapban, aminek utolsó napján végzett a két hajléktalannal, már intézeti nevelésbe vétele is felmerült magatartási problémái miatt.

A peranyagban brutális részletességgel számolnak be arról is, hogy milyen kegyetlenül végzett a 15 éves fiú a két hajléktalannal. A Győri úti áldozatával, akivel korábban egy munka miatt konfliktusba is keveredett, április 30-ra virradó éjszaka, éjfél után végzett, miután az nem akarta megbeszélni vele a korábbi vitájukat.

„Ezen a vádlott felháborodott és ököllel, nagy erővel ütni kezdte a sértett fejét. Az ütésektől a sértett a földre került, de a vádlott ezután is tovább ütötte a fejét, majd a földön fekvő sértettet nagy erővel rugdosni kezdte a fején, nyakán, mellkasán, hasán és a sértettet a nyaki, hasi részen megtaposta. A sértett a helyszínen az életét vesztette. Számos sérülést szenvedett el: arca deformálódott, az arckoponya kiterjedten, darabosan, szilánkosan törött, törtek a járomcsontok, állcsontok, mindkét oldali sorozat-bordatörést szenvedett, belső szervei közül sérült a lépe, mája, pajzsporca mindkét oldalon eltörött, a tüdő zúzódott. A sérüléseket a sértett élve szenvedte el, halála átlagot meghaladó szenvedések után következett be erőszakos úton” – részlezte a Törvényszék.

A fiú két órával később találkozott második áldozatával, alig egy kilométerre a Győri úti buszmegállótól, a Reguly Antal téren. Térképünkön látszik, hogy milyen közel is volt egymáshoz a két helyszín.

A presszó kerthelyiségében alvó hajléktalant el akarta küldeni, az álmából ébreszett férfi szitkozódni kezdett. A fiúnak több sem kellett, kiráncigálta a padok közül, egészen a presszótól 20 méterre lévő 4 lépcsőfokig rángatta el, ahol a későbbi áldozat a vállán megütötte a 15 éves fiút. Stábunk is jelen volt, amikor a fiút visszavitték a rendőrök a Reguly Antal térre, és részletesen megmutatta nekik, hogy mi történt azon a végzetes éjszakán.

A fiú többször megütötte a hajléktalan fejét, majd combon rúgta. A földre esett férfit továbbra sem kímélte: a fejét ököllel tovább ütötte, majd testszerte, nagy erővel megrugdosta. A sértetten számos külsérelmi nyom keletkezett, belső sérüléseket is szenvedett.

„Bevérzett a sértett testén a gégefő, a fejbiccentő izom, kulcs-csont, tüdő. Elrepedt a nyaki verőér, többszörösen törött a pajzsporc, kiterjedten, darabosan törött az orrcsont, a nyelvcsont, gégeporc, a légutakban folyékony vér volt. A sértett valamennyi sérülését élve szenvedte el, a sértett halála átlagot meghaladó szenvedések után következett be”, tudtuk meg a Törvényszéktől.

A 15 éves fiú a magatehetetlen sértettről lehúzta cipőit, azokat magával vitte, a lakásukhoz tartozó lépcsőházban kicserélte a sajátjait azokra, majd bement a lakásba, ahol evett, tévét nézett, majd lefeküdt aludni. Minderről korábban már az ügyészség is beszámolt, amikor vádat emeltek a fiú ellen. A folyamatosan meghosszabbított előzetes letartóztatást egyébként néhány nappal később, 2017 végén hosszabbították meg magáig a tárgyalásig.