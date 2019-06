Lampert Gergely és és Járóka Tibor főtörzszászlósok jutalmat vehettek át Szlovákiában, mert segítettek a több bankot is kirabló veszélyes, szerb bűnözők elfogásában.

Szlovákiában történt fegyveres bankrablás elkövetőinek elfogásában működött közre Lampert Gergely r. főtörzszászlós, az Esztergomi Rendőrkapitányság nyomozója és Járóka Tibor r. főtörzszászlós, a Komáromi Rendőrkapitányság nyomozója. Úgy tudjuk, hogy a szlovák rendőrséggel való remek határmenti együttműködés tovább erősödött a nyomozók munkájával, akiknek a segítségével a szükséges infomációáramlás igen gyors és gördülékeny volt. A szlovák-magyar rendőri együttműködés keretében június 5-én Szegeden fogták el a két, különösen veszélyes bűnözőt, akik legalább öt fegyveres bankrablást követtek el, nemcsak a Nyitrai régió területén, hanem más európai országokban is.

A két megyei nyomozó jutalmat vehetett át Nyitra megye főkapitány-helyettesétől június 19-én. A főtiszt emlékplakettet adott át a két nyomozónak, ünnepélyes keretek között.

Ahogy arról a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság beszámolt, a szlovák hatóságok május 31-én értesítették a Nemzetközi Bűnügyi Együttműködési Központot arról, hogy egy nemzetközi körözésben szereplő gépjárművet keresnek, mely valószínűleg Magyarországon található. A járművet több, Szlovákiában elkövetett bankrablással lehetet6t összefüggésbe hozni.

A rendőrök június 4-én este észlelték, hogy a keresett gépkocsi Szeged egyik utcájában parkol, majd a környékén elvégzett adatgyűjtésből kiderült: két utasa egy közeli panzióban tartózkodik. Ezt követően a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság és a Terrorelhárítási Központ munkatársai a panzióban elfogták a két férfit. A náluk tartott kutatás során a nyomozók lefoglaltak két lőfegyvert, a hozzájuk tartozó lőszerekkel, valamint több mint 25 ezer euró készpénzt. Megállapították, hogy a magukat horvátnak kiadó férfiak, valójában szerb állampolgárok és a gépjárművük rendszámát is kicserélték.

A két férfit a rendőrök előállították, gyanúsítottként hallgatták ki, majd őrizetbe vették. Ellenük lőfegyverrel vagy lőszerrel visszaélés-, egyedi azonosító jellel visszaélés-, és közokirat-hamisítás bűntett elkövetésének megalapozott gyanúja miatt indult eljárás. Azóta már le is tartóztatták a két bűnözőt. A külföldön elkövetett bűncselekményekkel kapcsolatban a Csongrád Megyei Rendőr-főkapitányság nemzetközi együttműködés mellett folytatja a büntetőeljárást.

A Nyitra megyei rendőrség arról is beszámolt, hogy a két rabló május 30-én álarcban, fogott fegyvert egy szlovákiai bank alkalmazottjaira, egyiknek a fejéhez is szorította egyikük azt. Ötvenezer eurót szereztek. A 33 éves Robert és a 21 éves Darko 15 évet is kaphat.