Négy embert vitt kis híján a halálba, de sokallja a börtönt, amit kapott

Első fokon 3,5 év börtönt kapott A. Balázs, aki addig ralizott a kocsijával, míg négy utasával együtt az árokba csapódott. Egyikük sem volt bekötve.

A Komáromi Járásbíróság a közelmúltban maradandó fogyatékosságot eredményező közúti veszélyeztetés bűntettében és ittas járművezetés vétsége miatt 3 év 6 hó börtönbüntetésre, 5 év közügyektől eltiltásra, és 5 év járművezetéstől eltiltásra ítélte azt a férfit, aki 2015. december 31-én okozott súlyos balesetet Tárkány közelében: autójával árokba csapódott, miután ittasan veszélyes „ralizásba” kezdett az országúton. Az ítéletet az ügyész tudomásul vett, a vádlott viszont fellebbezést jelentett be.

A bábolnai férfi és négy utasa is megsérült a balesetben. Ahogy a vádiratban is szerepel, A. B.-nek jogosítványa nem volt a baleset idejében, és jelenleg a gépjárművezetésre egyéni pszichológiai jellemzői miatt alkalmatlan. Felidézték, hogy a férfi ittas állapotban közlekedett a tulajdonában lévő – a forgalomból ideiglenesen kivont – személygépkocsival Bábolna felől Ászár irányába. Sem a sofőr, sem négy utasa nem kötötte be magát.

Az akkor 27 éves A. B. 90-100 kilométer/óra közötti sebességgel haladt, amikor úgy döntött, ráijeszt utasaira: az egyenes vonalú útszakaszon hirtelen elkezdte rángatni a kormányt jobbra-balra, így viszont a kocsi az úttest jobb oldali szélére sodródott és a vízelvezető árokba csapódott.

A balesetben a vádlott és 4 utasa 8 napon túl gyógyuló sérüléseket szenvedett, az egyik sértett sérülése életveszélyesnek minősült. Úgy tudjuk, a lépét kellett eltávolítani, az eredetileg súlyos közlekedési baleset gondatlan okozásának vétsége miatt indított eljárásból így lett maradandó fogyatékosságot eredményező közúti veszélyeztetés bűntette a vád, és mondták ki ebben bűnösnek a sofőrt.

A kocsi okmányai között is találtak hiányosságot a járőrök, annak lejárt a műszaki érvényessége és kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása is.