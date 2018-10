Úgy berágtak a motorosok az őket idegesítő autósra, hogy bírósági ügy lett belőle

Testi sértés, valamint rongálás miatt felfüggesztett börtönt kapott két motoros, akik balhéztak az 1-es főúton egy autóssal. Az ítélet jogerős.

A Tatabányai Törvényszék tájékoztatása szerint a Tatabányai Járásbíróság 1 év 2 hónap börtönbüntetésre ítélt 2 évre felfüggesztve egy motorost testi sértés bűntette miatt. Társa testi sértés bűntette és rongálás vétsége miatt 1 év 10 hónapot kapott, szintén 2 évre felfüggesztve. A két motoros egy autóson vett „revans” miatt került a bíróság elé. A vádlottak az előkészítő ülésen beismerő vallomást tettek, az ítéletet elfogadták, így az október 10. napján jogerőre emelkedett.

Ahogy a Tatabányai Törvényszéktől megtudtuk, a két férfi társaikkal 2017. május 21-én motorral tartottak Tatáról Tatabánya felé az 1-es úton. A motorosok és az előttük haladó autó sofőrje között út közben többször is nézeteltérés alakult ki az autós vezetési manőverei miatt, melyeket a motorosok sérelmeztek. Amikor az egyik piros lámpánál utolérték az autót, a motorosok megálltak mellette. Az egyik – az elsőrendű vádlott – leszállt, és számonkérően odalépett az autó ablaka mellé.

Ekkor társa – a másodrendű vádlott – is odalépett, mintegy „támogatva” cimboráját, és letörte a sértett autójának első ablaktörlőit, valamint megrongálta a külső visszapillantó tükröket. A balhé akkor indult be, amikor az elsőként odalépő motoros rövid vita után, mérgében kétszer megütötte a sértett arcát, és társa is behúzott egyet az autó sofőrjének.

A sértett autós 8 napon túl gyógyuló, orrcsonttöréssel járó sérülést szenvedett az ütésektől, illetve autójában 69 ezer forint anyagi kár keletkezett a rongálás okán.