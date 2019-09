Komárom-Esztergom megye a második az ittas vezetők számában (infografika)

Megyénkben az összlakosságszám 0,17 százalékát kapcsolták le ittas vezetés miatt az idei év első felében – derült ki az Országos Rendőr-főkapitányság adataiból. Mindez első ránézésre nem tűnik soknak, ám árnyalja a képet, hogy a megyék közt ez a második legmagasabb adat.

Iszik, vagy vezet – a mondást a legtöbben ismerik, akadnak azonban, akik a vagylagosságot nem veszik figyelembe, hanem inkább összekapcsolják a kettőt. Az Országos Rend­őr-főkapitányság statisztikáiból kiderül: a legtöbb ittas vezetőt (a megye összlakosságszámára vetítve) Somogyban kapcsolják le, ám utána rögtön Komárom-Esztergom következik. A leginkább szabálykövetők ebből a szempontból a Heves megyeiek.

Megyénkben az összlakosságszám 0,17 százaléka vezetett ittas állapotban az első hat hónapban, ez a valamivel több mint 308 ezer lakosból 524 esetet jelent. A statisztikák megkülönböztetik a járművezetést ittas állapotban elkövetett bűncselekményt (324 eset), valamint az ittas vezetés szabályszegést (kereken 200 eset).

Azért kétféle adatot vezetnek a rend­őrök, mert nem minden ittas vezetés bűncselekmény: ha a véralkoholszint nem éri el a 0,50 gramm/liter véralkohol-koncentrációt, illetve a 0,25 milligramm/liter légalkohol-koncentrációt, akkor a cselekmény csak szabálysértés.

Kérdésünkre a megyei rend­őr-főkapitányságon kiemelték: fontos feladatuknak tekintik az ittas járművezetők forgalomból történő kiszűrését, ezért folyamatos ellenőrzésekre lehet számítani a bel- és a külterületeken egyaránt, valamint az M1-es autópályán.

– Megyénkben az ittasan közlekedők kiszűrése elsősorban a folyamatos rendőri ellenőrzéseknek, és az úgynevezett finn módszernek köszönhető. Ennek lényege, hogy egy előre kiválasztott helyszínen, több rendőr bevonásával, egyidejűleg, rövid idő alatt történik meg a gépjárművezetők ellenőrzése. Emellett azonban a megelőzés is fontos, ezért a városi kapitányságok nemcsak a saját programjaikon, de a nagyobb rendezvényeken is megszólítják az érintett korosztályt, és felhívják a figyelmet az ittas vezetés veszélyeire. Mindezek mellett a járművezetőket még több csatornán igyekszünk elérni, mint például honlapunkon, a rádión és a közösségi médián keresztül is – fogalmazott lapunknak Buóczné Miklán Erzsébet alezredes.