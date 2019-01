„Innentől az az út, hogy hazafelé” – így reagált a tatai anya a felmentő ítéletre

A tatai nő legalább hétvégente haza szeretné vinni három gyermekét, akik most nevelőszülőknél vannak, mert az anyát azzal vádolták, hogy meg akarta öletni egyik kislányát. A nőt bizonyítottság hiányában első fokon felmentették pénteken.

Elsőfokú, felmentő ítélete után a Kemma.hu-nak elmondta a terveit az a háromgyerekes anya, akit azzal vádoltak, hogy a saját nagyapjával akarta megöletni a kétéves lányát. A bíróság bizonyítottság hiányában mentette fel a nőt, a nagypapa pedig, mivel védekezésre képtelen személysérelmére elkövetett könnyű testi sértés bűntettét elkövette azzal, hogy 40-50 másodpercig két ujjal megszorította a kislány nyakát, 10 hónap szabadságvesztést kapott, 2 év felfüggesztve.

Az anya, aki sem neve sem arcképe nyilvánosságra hozatalához nem járult hozzá, elmondta: óriási kő esett le a szívéről a felmentő ítéltet miatt, mert ő a gyerekeinek nem ártott.

„Innentől az az út, hogy hazafelé”

– tette hozzá, arra utalva, hogy most az az elsődleges célja, hogy a 2017 októbere óta nevelőszülőknél élő három gyermekét legalább hétvégente és a szünetekben hazaadják. Mint elárulta, a gyámhivatalnál fogják jelezni az elsőfokú ítélet megszületését. Azt is megtudtuk tőle, hogy a gyerekek először a testvérénél voltak, de mivel ott sokan voltak, kiemelték őket onnan, így kerültek nevelőszülőkhöz.

Ezért fellebbezett az ügyészség Az ügyészség álláspontja szerint „a bíróság megalapozatlan döntést hozott, tényről tényre helytelenül következtetett, a formális logika szabályaival ellentétes döntést hozott”. Megalapozatlanság miatt az ítélet hatályán kívül helyezését kérték, valamint fegyházbüntetést, közügyektől eltiltást és a három gyerek kapcsán a szülői felügyeleti jog megszüntetését kérik másodfokon.

– Voltak Olaszországban, sokat voltak élményfürdőben. Jól érzik magukat, de egy gyereknek mégiscsak a családban a helye. Kérdezik, mikor viszem haza őket, és hogy milyen új dolgok vannak otthon – idézte fel a nő a látáhatások hangulatát, hozzátéve, hogy így is gondoskodik a gyerekekről, most például farsangi jelmezeket visz majd a nagyobbaknak, míg a harmadik, pici babának pelenkát, bébiételt is szokott pakolni.

– Köszönöm a törvényszéknek, az ügyvéd úrnak, a családnak, hogy kiálltak mellettem. A legfájdalmasabb az volt, hogy ebben a másfél évben nem lehettek velem a gyerekek. Ahhoz képest, hogy életfogytiglant akartak adni, meg pletykákra akartak adni, az óvoda meg a szakszolgálatok alátámasztották, hogy gondos anya voltam, és az is leszek a jövőben is – tette hozzá a nő, aki azt is elárulta, hogy az ügyészi fellebbezés megnyomta a szívét, de bízik benne, hogy a második tárgyaláson, vagyis a másodfokon is felmentő ítélet születik majd az ügyében.