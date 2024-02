– Mindenkire számítunk, és bízunk az edzői csapatunkban. Folyamatosan képezzük őket, ráadásul együttműködünk a KSI együttesével is, és az ő tapasztalataikat is szeretnénk hasznosítani. Sokan az ilyen kooperációknál azt mondják, hogy ez csak a nagyobb klubnak jó, mi azonban úgy látjuk, hogy a saját szakembereink is megismerhetik a fővárosiak által már kipróbált módszereket. Az olyan, helyi származású és a KSI-hez is köthető srácok pályafutása pedig, mint amilyen Nagy Ákos vagy Schmölcz Norman, jó példa lehet a gyerekek előtt – emelte ki Podhánszky Zoltán a szakmai stábot értékelve.

A két új szakmai igazgató az interjúban azt is elárulta, mi a várható a vízilabda jövőjében. Podhánszky Zoltán szerint öt éven belül ki kell alakulnia egy olyan játékosállománynak, akik a lehető legtöbb korosztályban a lehető legmagasabb szinten képviselik majd a tatabányai vízilabdát. Az OB I szerinte jelenleg nem tűnik reális célnak, de fél évtized múlva már lesz erre is esély.

Bagi György, akinek annak idején megadatott, hogy a Fradi, a Vasas vagy az Újpest ellen szálljon a medencébe, úgy gondolja, most az a cél, hogy a tatabányai gyerekeknek is legyen lehetősége neves csapatok ellen játszani profi szinten is.