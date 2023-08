Rozival, Rozi bával mindenkinek van, vagy volt egy története. Nekem is sok monológja, bölcsessége, beszélgetése van meg a fejemben. Ami a héten nagyon sokszor eszembe jutott, hogy pár éve járt hozzánk egy fiatal srác. Körülbelül egy-két hónapig, mert sajnos el kellett költöznie Tatabányáról. Tudtam róla hogy, el fog menni, mert sokat beszélgettünk. Meg úgy általában én vagyok, vagy voltam az újakkal a kapcsolattartóbb. Még bennem van az első edzés élménye, izgalma, pedig az sem tegnap volt, de nem is ez a lényeg... amikor mondta nekem az ifjú, hogy sajnos el kell hagyni a várost, meg ezáltal minket is én szóltam neki, hogy ezt Rozi bával is beszélje meg. A következő edzésen jelezte is felé. Rozi bá, amikor elköszönt tőle megszorította a kezét, és azt mondta neki, hogy:" Szeresd a dartsot ott is, ahová mész! A magam részéről ezzel a kis történettel szeretnék emlékezni rá