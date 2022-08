2017-ben másodfokú hőségriasztás alatt, UV-riasztás idején startoltak el a futók délelőtt 11 órakor. Most 16 órakor lesz a rajt, de az esztergomi ultrabajnok futó, Maráz Zsuzsanna 2017-es tanácsait most is érdemes megfogadnia mind a kezdő, mind a rutinosabb futóknak.

Tiszteld a versenyt és magadat is: ne indulj el úgy, hogy nem készültél fel rendesen a versenyre!

Öltözz a hőmérsékletnek megfelelően! Világos, szellős ruházatot viselj (és kérlek, használj izzadsággátlót, amitől izzadni még fogsz ugyan, de szag nélkül, másokat nem zavarva)

Ne fusd el az elejét! Ezt a legnehezebb betartani. Vagy fokozatosan növeld a sebességet, vagy állj rá egy egyenletes, begyakorolt tempóra!

Fontos a víz, ezért igyál minden frissítőponton és locsold le magadat is!

A napvédelemről: napszemüveg, naptej és sapka, ezek nélkül ne indulj el!

Ne csak magunkra, másokra is figyeljünk, így elkerülhetjük a baleseteket.

Ügyelj a cipőfűződre, ne amiatt kelljen megállnod a verseny alatt, mert az rém bosszantó tud lenni!

Fontos, hogy jól mérd fel a képességeidet, és a megfelelő helyre állj a rajtnál.

Mindegy, hogy milyen tempóval fut, a futó tiszteli a többieket. Te is biztasd azokat a társaidat, akiket megelőzöl!

A versenyzés nemcsak kihívás, hanem élvezet is, a verseny a futó ünnepe. Ezért azt kívánom, élvezd te is a futást, és érezd jól magad a Minimarathonon!

A Köpönyeg.hu orvosmeteorológiai figyelmeztetése szerint a tartós hőség leginkább az időseket és a szív-érrendszeri betegeket viseli majd meg, de az egészséges szervezet számára is megterhelő lesz. A megfigyelések szerint ilyenkor fáradékonyság és indokolatlan fáradtságérzet, fejfájás, aluszékonyság léphet fel, valamint fokozódik a fülledtség, ami jelentős terhet ró a szervezetre. A szív-és érrendszeri betegeknél gyakori lehet a szédülés, vérnyomás-ingadozás. Felerősödhetnek a keringési zavarok, vizesedés, nehézlégzés, fulladás jelentkezhet. Erős lesz az UV-sugárzás, valamint a hőguta, kiszáradás és leégés veszélye, ezért célszerű a megfelelő védelemről gondoskodni és kerülni kell a déli, kora délutáni órákban a közvetlen napozást.

Azt sem szabad elfelejteni, hogy a beton, az aszfalt őrzi és visszasugározza a hőt. 2017-ben 40 fokot mértünk a talaj közelében. Ahogy öt éve, úgy most is sokan aggódnak a hőség miatt, de végül szerencsésen senkihez nem kellett mentőt hívni, az indulók épen, egészségesen teljesítették a 13,5 kilométeres távot. Azóta félmaratoni, 21 kilométeres távval is bővült a verseny, de lássuk, hogyan élték meg a 40 fokos lángoló betont az akkori versenyzők! Párakapu például akkor is állt a művelődési ház mellett, ahogy most is, és volt, aki szerint a legkeményebb az volt, amikor az Öreg-tónál az erdős részről kifutottak a szabadabb, napsütötte szakaszra. És volt, aki pikírten így fogalmazott:

Azok aggódtak, akik a fotelben is izomlázat kapnak.

A kutyásoknak is érdemes figyelniük. A forró aszfalt kerülendő, bár évről-évre hallani olyan eseteket, amikor a felforrósodott beton égési sérüléseket okoz a házi kedvencek talppárnáján.

– Elsőként az állatok talpát érje víz, mintsem a fejüket. Ugyanis a legtöbb állat, például a kutyák és a macskák is a talpukon keresztül hűtik magukat, így többet érünk ezzel a hűtési módszerrel – mondta el nekünk múltkor Omáscsik Orsolya oroszlányi állatvédő. Erre pedig a négylábúakkal érkező szurkolóknak is érdemes figyelniük a Minimaraton alatt.