Az elmúlt napokban nagy volt a hőség. A hétvége csapadékos időjárásától eltekintve alig számíthattunk a 35 fok alatti hőmérsékletre. A tikkasztó meleg és a szárazság nemcsak az emberi szervezetet viseli meg, az állatok komfortérzetére is nagy hatással van.

– Az állatoknak hamarabb találnak maguknak árnyékos helyet a lakásban. Nem kell hozzá más csak egy leengedett redőny, vagy besötétített ablak. Ha mindez még nem elég, vizes törölközőt tehetünk a földre fekhely gyanánt. Szem előtt vannak, így stílszerűen egy fokkal jobb helyzetben vannak, mint kertben élő társaik – nyilatkozta a szakember, aki szerint a felelős állattartó ilyen hőségben mindig odafigyel, hogy legyen friss, hideg víz az állat előtt.

Kutyák esetében a hosszabb sétákat és a labdázást, vagy futást tanácsos kora reggelre illetve késő estére időzíteni, a kettő között útra kelni csak egészségügyi szükségletek miatt érdemes. A forró aszfalt kerülendő, bár évről-évre hallani olyan eseteket, amikor a felforrósodott beton égési sérüléseket okoz a házi kedvencek talppárnáján.

Apropó mancs! – Elsőként az állatok talpát érje víz, mintsem a fejüket. Ugyanis a legtöbb állat, például a kutyák és a macskák is a talpukon keresztül hűtik magukat, így többet érünk ezzel a hűtési módszerrel – tudtuk meg Omáscsik Orsolyától, aki egy másik veszélyes szituációról, az autóban hagyott állatokról is beszélt. Szerinte felelőtlenség napon álló autóba zárni az állatot akár rövid bevásárlás idejére is, mert pár perc is elég ahhoz 40-45 fokos hőmérséklet legyen a fedélzeten.

Megyénk ebrendészeti telepein is nagyobb az odafigyelés a nyári hónapokban. Oroszlányban például árnyékos helyen vannak a kenelek: járólappal burkoltak, amit hőség idején minden napos locsolással hűsítenek. Tatabányán tó közelében is működik egy menhely, ahol akár egy-két séta közben lehet tovább hűsölni a kutyusokat.