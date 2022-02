A klasszis szélső a február 15-i meccsen még a tatabányai csapat ellenfeleként lépett a pályára, igaz, már tudta: a következő szezonban már a Grundfosnál fog játszani – adta hírül a tatabanyahandball.com.

Névjegy - A játékos 1987-ben Barcelonában született és pályafutását is a spanyol városban kezdte el. A katalán klubbal két alkalommal is nyerni tudtak a Bajnokok Ligájában, emellett három bajnoki-, valamint három kupa sikert is begyűjtött a csapattal. Cristian Ugalde 2012-ben hagyta el anyaegyesületét, és igazolt Magyarországra, a Veszprémhez. A csapattal hat szezon alatt ötször lett bajnok, és mindegyik évben kupagyőztesnek mondhatta magát. Ezen felül hat évből négyszer játszhatott a BL Final Fourban: a 2016-os fináléban csapata legeredményesebb játékosa volt a maga hat találatával. Ugalde Veszprémből Hannoverbe, majd Athénba az AEK-hez igazolt. Itt sérülése miatt az első szezonban nem jutott sok játéklehetőséghez, azonban újabb európai sikert könyvelhetett el, amikor az AEK megnyerte a 2020/21-es Európa Kupát.

A Tatabánya Handball a mérkőzést követően faggatta a játékost, hogy milyen érzésekkel várja a visszatérését Magyarországra. Ugalde a beszélgetésben elmondta, furcsa volt így pályára lépni, de mióta elhagyta Veszprémet, szeretett volna visszatérni Magyarországra. Az újy csarnokról pedig így nyilatkozott:

Jó érzés volt játszani ebben az új csarnokban. Egy olyan hosszú történelemmel rendelkező klub, mint a Tatabánya megérdemli, hogy ilyen patinás létesítményben játszhasson hétről-hétre.

Arra a kérdésre, hogy érzi, mivel tudja majd leginkább segíteni a tatabányai csapatot, így vélekedett:

A tapasztalatomból át tudok nekik adni valamit, szeretek közöttük lenni. És mint tudjátok, nagyon szeretek 5-1-ben védekezni, így biztosan tudok új alternatívákat hozni, hogy még sikeresebbek legyünk.