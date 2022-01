– Kerékpárral négy év alatt megkerülted a Földet - persze közben meg-megállva, akár több napra vagy hétre is, hogy jobban megismerhesd az embereket. Egy híján 40 országban jártál, összesen 45 500 kilométert tekertél. Miért vállalkoztál erre?

– Hetedik éve dolgoztam már egy telekommunikációs cégnél, amikor rájöttem, hogy nem egy vállalat álmait szeretném megvalósítani, hanem a sajátjaimat. Hét éve lesz hamarosan, hogy felmondtam, utána fél évig azon gondolkodtam, hogyan tovább. Érdekelt a fotózás, és az is, hogy mi, emberek mit miért csinálunk. Ekkortájt érkezett haza Szabó Ádám barátom kerékpáros Európa-túrájáról. Megosztotta velem különleges tapasztalatait, és mondta, hogy 2015-ben Föld körüli kerékpárostúrát tervez. Megkérdeztem tőle, hogy csatlakozhatnék-e hozzá, amire igent mondott. Együtt indultunk el, majd egy idő után különváltunk, és külön fejeztük be a földkerülő expedíciónkat. Az utunk egyben önismereti utazás is volt. A másik fontos küldetésünket teljesítve fákat ültettünk mindenfelé, illetve rengeteget fotóztunk.

– Ki tudsz választani egy olyan élményt, amiről úgy gondolod, hogy életre szóló?

– Nem túlzás, hogy hetente volt ilyen. Jó, ha csak egy, akkor legyen a helyszín Dél-Amerika, azon belül Ecuador, ott pedig egy sámán vendégháza. Egy éjszakát terveztem eltölteni ott két évvel ezelőtt februárban, végül egy egész hónap lett belőle. Szabad gondolkodásúnak nevezném a házigazdámat, akivel sokat beszélgettünk az élet nagy dolgairól. Odafigyeltünk a másikra, tanultunk egymástól és az ítélkezésmentes beszélgetések során jobban megismertük egymást és önmagunkat.

– Csodálatos és zord tájakon egyaránt jártál. Melyik van a toplistád élén az előbbiből és melyik az utóbbiból?

– Az egész bolygónk egy csoda. Azért merem ezt kijelenteni, mert szinte minden országban, ahol jártam, rengeteg elkápráztató helyre is eljutottam. Hatalmas vízesések, buja, párás erdők, tengerpartok, parkok - hosszan sorolhatnám. Nagyon szerettem Ausztrália elhagyatott részein utazni, ahol alig laknak emberek. Csak a természet volt, no meg a kerékpárom és én. A toplistámon előkelő helyen szerepel Japán, a Fidzsi-szigetek és Kolumbia. Ez a három ország leginkább az emberek miatt lopta be magát a szívembe, elképesztően barátságosak az ottaniak, ezekre a helyekre (is) szívesen visszatérnék. Zord táj? Talán Tádzsikisztánt, a Pamír-hegységét emelném ki. Több hétig tartott átkerekezni rajta, miközben repkedtek a mínuszok a három-négyezer méter magasan fekvő utakon. Ráadásul az ottani hegyi utak néhol nagyon göröngyösek is voltak. Erőt, embert próbáló minden egyes kerékpárral megtett kilométer a Pamírban.

– Kaptál, szereztél máig tartó barátságokat?

– Igen. Aktívan tartom a kapcsolatot indiai, ausztrál, japán, mexikói emberekkel. Sokszor olyan a hangulata a levélváltásoknak, mintha tegnap találkoztunk volna.

– Megírtad, összeállítottad A Nagy Mosolykönyvet. Milyen volt a fogadtatása?

– Minden várakozásomat felülmúlta, ez megtöltötte a szívemet büszkeséggel. Tavaly karácsony előtt jelent meg, egyből elkapkodták az érdeklődők az összeset. Ezúton is hírül adom, hamarosan lesz második kiadás, februárban várható. A sztorik mellett számtalan őszinte mosolyfotó vár az olvasóra a világ minden tájáról. Hogy miért? Szerintem mosolygás közben látszunk igazán olyannak, amilyenek valójában vagyunk.

Testileg, lelkileg, szellemileg fel kellett nőnie ehhez a nem mindennapi feladathoz. A komfortzónán kívüli élet vált a komfortzónájává. Reggelente nem tudta, hol fog aludni este. Folyamatosan változott körülötte a táj, az emberek, az éghajlat, a nyelv, a kultúra, minden. Teljesen magára volt utalva. Azaz mégsem, mert végig azzal az érzéssel utazott, mintha fentről valaki vigyázta volna lépteit, és pátyolgatta volna útját. A rendszeres megpróbáltatások, a félelmekkel való szembenézések által Adorjánban egy erős láthatatlan kapocs jött létre legbelső bölcs, rátermett önmagával és az önmagán túlnyúló végtelenséggel is.

– Hány élménybeszámolót tartottál már?

– Hetven körüli a számuk, hétről hétre növekszik. Önként vállalt feladatom, hogy megosszam az emberekkel azt a sok csodát, amiben részem volt, és azt a gondolkodásmódot, amivel akár a Föld bolygót is körbe lehet tekerni egy szál kerékpárral.