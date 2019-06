Óriási szeretettel fogadták otthon a világjáró baji kerékpárost

Több mint 1470 nap után, június 25-én ért haza Illés Adorján földkerülő kerékpáros. A Baj-táblánál babérkoszorúval és óriási szeretettel fogadták földijei.

Négy évvel ezelőtt indult föld körüli útjára a baji származású fiatal mérnök, Illés Adorján. Több mint 38 országot érintve bő 46 ezer kilométert tekert le azóta. Barátjával, Szabó Ádámmal vágott neki a nagy kalandnak: az eredetileg faültető világ körüli bringatúra Children of the Sun – a Nap gyermekei néven indult. Ádám és Adorján közel 40 darab fát ültetett szerte a világban. Útjuk, ahogy Adorján a minap a zaol.hu-nak fogalmazott, 1,5 év után különvált. Ádám tavaly augusztus 20-án érkezett haza három év után, Adorján pedig most érkezett Bajra, ahol többek között az IKSZT munkatársai is fogadták őt.

Arról is mesélt, hogy hogyan élte meg az elmúlt négy évet. Mint mondta, naponta átlag nyolcvan kilométert tekert, de voltak napok amikor egy kilométert sem.

– Számomra a vízválasztó gondolat Mexikóban érkezett meg három év túra után, Lao Ce-tól olvastam egy idézetet ami így szól: A jó utazónak nincsenek konkrét céljai, sem időkorlát mikor érkezzen meg. Innentől kezdve kezdtem el úgy utazni, semmi nem számított csak az, hogy épp azon a napon hogyan érzem magam… – árulta el.

Adorján egyébként a minap a fővárosban felkereste azt a helyet is, ahonnan négy éve elindultak Ádámmal.

Megérkezés oda, ahonnan indult az expedíció Közzétette: Meandmybicycle.love / Adorjan Illes – 2019. június 23., vasárnap

A fiatalember egyébként az üzente azoknak, akik kedvet kapnak egy hasonló kalandhoz, hogy készüljenek fel rá, ahogy a legjobbnak látják és induljanak el.

– Mindenhol máshol leszel, más emberekkel, más kultúrával, más időjárással, indulj el mert megéri, rengeteget lehet tanulni az utazásból. Úgy is fogalmazhatnék, hogy a teljes létezésed kitágul ezért éri meg igazán. Merj szívből élni és légy hálás a mai napnak – tette hozzá a motivációs bölcsességnek is beillő tanácsot, amit bizony a mindennapokban, és nem csak egy Föld körüli úton hasznosíthatunk.