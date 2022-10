− Kultúra nélkül élni lehet, de nem érdemes.Történelmi példák sokasága igazolta, hogy az emberek a legnehezebb időszakokban a kultúrához menekültek. Pulóverben és nagykabátban is el lehet látogatni a kulturális intézményekbe − fogalmazott, kitérve a jelenlegi nehéz helyzetre, majd kiemelve: „látogassuk a kultúrházakat, hogy ne bezárjanak, hanem fogadjanak minket. Ez rajtunk a közönségen fog múlni.”

Több pályázatot is hirdettek

Mint írtuk, több különböző pályázatot is hirdettek a KHÉN-hez kapcsolódva. A már hagyományosnak mondható fotó-, és plakát pályázatot is meghirdettek, valamint idén folytatódott a #Hogy volt? című felhívás, mely a rendezvények kreatív megörökítésére ösztönzött. A #mindentegylapra! pályázatra a szervezetek programjait, munkáját népszerűsítő plakátokat vártak. 37 alkotó közül az első díjat Vecseri Ferenc a szentesi Felevad Duó eseményre készült alkotása kapta, a másodikat Flaiszné Sendula Margit „érzÉSek sugallatok – versek világslágerekkel” plakátjának ítélte a zsűri. A harmadik helyezett Czinbal István – Vén Emil 120 című alkotása lett.

A #Hogy volt? című pályázaton a megvalósult rendezvényeket kellett ismertetni megadott szempontok szerint. Itt, ahogy a Nool.hu is megírta, nyert a salgótarjáni József Attila Művelődési Központ, a Szabadszállási ÁMK József Attila Közösségi ház, a szombathelyi AGORA Szombathelyi Kulturális Központ, a túrkevei Madarász Károly Művelődési Ház és Városi Könyvtár, a zalalövői „Salla” Művelődési Központ és Könyvtár – Zalalövő, valamint a Kondor Béla Közösségi Ház és Intézményei.

Megyei sikerek, megyei indulás

2018-ban is volt megyei siker a KHÉN-hez kapcsolódva. Akkor az ácsi Bartók Béla Művelődési Ház, Könyvtár és Városi Sportcsarnok képviselői az #okosművház szakmai innovációs pályázat második helyéért járó díjat érdemelték ki az Éjszaka a kastélyban című kalandjátékért. 2020-ban két díjat is elhozott szűkebb hazánk: a #mindentegy­lapra! pályázaton 52 alkotó 208 plakátjából az első díjat Ölveczky Gábor komáromi Robinson-táborra készült munkája nyerte. Akkor a spotpályázatra figyelemfelkeltő, az akció tartalmát és aktuális üzenetét a helyi rendezvényen keresztül erőteljesen megjelenítő, maximum 1 perces reklámokat vártak. Itt az első helyezett alkotást Róth Barnabás és Balogh Attila, az almásfüzitői Petőfi Művelődési Ház számára készítette. 2021-ben Tarján volt az országos programsorozat kistelepülési „fővárosa”.

A díjazottak, valamint Gábor Klára (az első sorban balról a második), Bordás István (második sor, balról a második), valamint Novák Péter (jobb szélen)

Forrás: KHÉN

Érdekesség, hogy maga a Kultúrházak Éjjel-Nappal is büszkélkedhet megyei kötődéssel, mégpedig a Komáromban élő Gábor Klára révén. A Bessenyei György-díjjal is kitüntetett közösségépítő néptáncpedagógus, népművelőben a kétezres évek derekán merült fel, hogy ha már a Kulturális Örökség Napjaira művelődési házak is jelentkeztek, akkor lehetne egy külön program nekik is.