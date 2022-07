Kocson korábban minden évben megrendezték az embert pórbáló Nemzetközi Kocsitoló Versenyt és Fesztivált. Az eseményre az idén végül a koronavírus miatt két év kihagyás után július 9-10. között várták az érdeklődőket, immáron 22. alkalommal. A fesztivál leglátványosabb eleme ezúttal is a kocsitoló verseny volt, amelynek fő célja a hagyományőrzés.

A próbatételnek eddig többszáz együttes és többezer sportember vágott neki a 350 kilós szekért tolva az embert próbáló távon. A 22. Kocsitoló fesztivál versenyén az idén 18 csapat indult, hogy végigharcolja a férfiak 1500, illetve a hölgyek 1300 méteres viadalát. Összesen négy kategóriában nevezhettek az indulók: Amazon, Férfi- és Női csapat, valamint Gladiátor.

Jól megszokott módon a rendezvénysorozatot az idén is seregnyi látványos és szórakoztató program tette még teljesebbé a vásári forgatag mellett. A kilátogatók kutyabemutatót és bivalyhajtást is láthattak amellett, hogy a szervezők koncertekkel, kézműves foglalkozásokkal és számos gyermekprogrammal is várták a publikumot.

A kulináris élvezetek szerelmeseinek pedig különféle ételek készültek. Többek között volt lángos, sültkolbász, hot-dog és persze az ilyenkor elmaradhatatlan kürtöskalács, jégkása, no meg a csavart fagyi is.