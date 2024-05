– Tatabánya ipari parkja az egyik legnagyobb és legerősebb az országban. Bencsik János és Schmidt Csaba korábbi polgármesterek rengeteget dolgoztak azért, hogy modern ipar jöjjön Tatabányára. Ma már 13 ezren dolgoznak ezekben ez üzemekben, gyárakban. A tatabányai emberek foglalkoztatásán kívül a helyi adóbevételeknél is jól látható a fejlődés. Az idei évben már 14 milliárd forint iparűzési adóbevétellel számol a város – idézte fel Gál Csaba, a Fidesz-KDNP polgármesterjelöltje, aki szerint itt az ideje, hogy a tatabányaiak is érezzék a fejlődést. Például úgy, hogy eltörlik a garázsadót.

Gál Csaba a garázsadót eltörölné a magánszemélyek esetében

Forrás: Gál Csaba/Facebook

A jelenlegi frakcióvezető és önkormányzati képviselő szerint a tatabányaiak sok áldozatot, kényelmetlenséget vállaltak azért, ahol ma tart a város. Felidézte, hogy az önkormányzat a 90-es években vezette be a garázsadót. Akkor, nem sokkal a rendszerváltás és az összeomló ipar, a bezáró bányák miatt a mindennapok túlélése volt a cél, ahogy azt nemrég Bencsik János is felidézte. Most Gál Csaba is arról beszél, hogy anno ez sok pénzt jelentett Tatabánya költségvetésében, szükség volt erre a bevételre. De Tatabánya iparát azóta újra felépítették.

– Az ipari parkból százszor annyi pénzhez jut idén az önkormányzat, mint a garázsok adóztatásából. Biztos, hogy szükség van még erre a bevételre? Szerintem nem.

Azt a vállalást teszem, hogy polgármesterként gondoskodom arról, hogy a tatabányai magánszemélyek mentesüljenek a garázsok után fizetendő adó terhe alól

– fogalmazott a kormánypárti jelölt, aki szerint ezzel sok tatabányai családnak, idős embernek is tudnak segíteni és talán a magánerős garázsépítést is előre tudjuk mozdítani, ami pedig a parkolási helyzet javulását is segíthetné.

Nem csak a garázsadóval segítene

Ha már parkolás, ott is talált könnyítési megoldást Gál Csaba.