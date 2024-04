A feltámadás ünnepét megelőző napoknak is nagy jelentősége van, a szent három napként is emlegetik. Az ünnep kapcsán fellapoztuk a 24 Óra és a Dolgozók Lapja archívumát, hogy megmutassuk, az elmúlt évtizedben hogyan is ünnepeltünk régen. A retró húsvét mellett cikkünk végén pedig válogatásunkban azt is megmutatjuk, hogy milyen programok, események voltak az idei évben.

Ha nem csak a retró húsvét érdekel, akkor érdemes felkeresni az esztergomi bazilikával szemben álló Szent Tamás hegy golgotáját is. A kis kápolnához vezető keresztút nemcsak a szoborcsoporthoz, hanem vármegye egyik legszebb panorámájához kíséri fel az embert.

Fotó: Sz. A. / Forrás: Kemma.hu

A nagycsütörtök, amely az oltáriszentség megalapításának emléknapja. A nagypéntek, amely Krisztus kereszthalálának emléknapja, mára már hazánkban is ünnep- és munkaszüneti nap. A nagyszombat, amely egy átmeneti időszakot jelöl, este a feltámadási körmenettel zárul le, ugyanis Krisztus nagyszombatról vasárnapra virradóra támadt fel.

Retró húsvét tojásgurítással, patakba dobott lányokkal

Csolnokon anno kereplőkkel űzték a telet, Hántán a templomdombról tojást gurítottak, a rédei lányok virágvasárnapokon házról házra jártak „tojást szedni”. Ódon krónikákat lapozva olvashatjuk, hogy húsvét másnapján a férfiak végigjárták az ismerős házakat, verses köszöntőket mondtak, azután vízzel bőségesen meglocsolták a háziakat.

Várjuk olvasóink fotóit is a [email protected] email-címre! Akár idei, akár korábbi húsvéti fotókat, történeteket is be lehet küldeni, de kérjük, írjátok bele a levélbe, mikor és hol készültek a képek!

Előfordult, hogy a lányokat patakba, folyóba dobták, manapság azonban a tréfás túlzások, a kivételek közé tartozik, ha egy egész vödör vizet zúdítanak a lányokra. A csoki és a pénz kiszorítja az ősi ajándékokat, a kölnivíz pedig napjainkra szinte teljes győzelmet aratott a víz fölött. A locsolkodás szokása a városokban más formában is terjed. Ma a férfiak és az ifjú emberek, sőt, a gyerekek is illatos kölnivízzel, parfümmel indulnak húsvétot köszönteni.