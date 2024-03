A húsvét elengedhetetlen kelléke a hímes tojás. Régen hagymalében, viasszal megrajzolva festették nagyszüleink a locsolásért járó ajándékot. Ma már számtalan különleges módszerrel készíthetjük el a színpompás tojásokat. Ezt mutatta be csütörtök délután Tatán, a Szörf bisztróban az Önkéntesség Tatán és Környékén Egyesület tagja, Odri Gabriella. Az ingyenes programon a gyerekek dekupázs, vagyis szalvétatechnikával és gyurmával is díszíthették a tojást.

A gyerekeknek Odri Gabriella mutatta meg a különleges húsvéti tojás titkát

Fotó: Goletz-Deák Viktória / Forrás: 24 Óra

Gabi a Kemma.hu-nak azt is elárulta, hogyan kell a 3D-s tojás díszítését elkészíteni. Ha valaki még nem állt neki a hímestojásoknak, akár ezt a nem is olyan bonyolult módszert is választhatja.

Különleges húsvéti tojás is készülhet

– A kis dekor elemeket szilikon formával és modellező gyurmával készítettük. Olyan gyurmát kell választani, ami viszonylag puha, kenhető, de levegőn szárad, nem kell égetni. A 3D elemet, ami most kis kis barokk díszecskék voltak, felragasztottuk hobbi ragasztóval a kifújt tojásra, majd megszárítottuk egy kicsit. Ehhez nagyon jó célt szolgál egy hajszárító. Várjuk meg, amíg teljesen megszárad, majd jöhet a festés. Itt figyelni kell, hogy szép egyenletesen és óvatosan vigyük fel a tojásra. Végül egy újabb szárítás után bearanyozhatjuk a gyurmadíszt, ami egy igazi különleges, antik megjelenést ad a tojásnak – magyarázta Gabi, miközben a gyerekeknek segített a tojásokat elkészíteni.