Erdő Péter a húsvétvasárnapi szentmise kezdetén úgy fogalmazott: Jézus feltámadása reményt, erőt, életet hoz a világba. Adja Isten, hogy ezt a reményt mi is megragadjuk, meg is éljük a saját mindennapjainkban, a családunkban, a környezetünkben és tovább is tudjuk adni a minket körülvevő világnak.

Erdő Péter bíboros celebrálta a húsvétvasárnapi szentmisét Esztergomban

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

Az esztergom-budapesti érsek az evangéliumot követő szentbeszédében kiemelte: mind a négy evangélium elmondja a szent asszonyok és a tanítványok tanúságtételét Jézus feltámadásáról. Két tényt említenek, az üres sírt és a Feltámadott megjelenéseit. A szeretett tanítvány az üres sír és az összehajtott leplek láttán rádöbbent, hogy ami történt, az nem lehet emberi mű és Jézus pedig nem a földi életbe tért vissza.

Régi hagyomány fűződik a húsvétvasárnapi szentmiséhez

Erdő Péter szerint ekkor még, a feltámadt Krisztussal való találkozás előtt, az egyes jelek nem lettek volna elegendők önmagukban a feltámadás bizonyítására, de együtt kellően megalapozták a feltámadás hitét a tanítványok szívében. Hozzátette: a feltámadt Krisztus magával együtt feltámasztotta az egész világot is, mert elszakította a halál bilincseit.

Erdő Péter mézeskalács bárányokat osztogatott a gyermekeknek a húsvétvasárnapi szentmise után

Fotó: W.P. / Forrás: 24 Óra

A bíboros hangsúlyozta: Húsvét fényében az a feladatunk és lehetőségünk, hogy megtisztuljunk bűneinktől a bűnbánatban és a szentgyónás révén, illetve hogy visszanyerjük a megszentelő kegyelem állapotát, melyet a keresztségben kaptunk.