Nagy izgalommal készülnek az ünnepre. A böjti időszakban a sok külsőség mellett figyeltek a belső csendre, hogy amikor megérkezik az ünnep, örömmel tudjuk átélni, úgy, ahogy az méltó Istenhez. A húsvét igazi üzenete a feltámadás, a győzelem a halál felett. Mégis mintha egy kicsit beárnyékolná a karácsony. Szilágyi Sándor szerint ennek oka, hogy sokan nem mernek szembenézni a halállal. S a húsvéthoz ez is hozzátartozik.

A húsvét igazi üzenetéről beszélgettünk Szilágyi Sándorral

– Sokszor találkozom olyan családokkal, akik nem akarják a gyerekeiket temetési szertartásra vinni, nehogy trauma érje őket. Pedig ennek különösen fontos jelentősége van: ezeken a szertartásokon szembesül a gyermek azzal, hogy nemcsak élet van, hanem van elmúlás is, van halál is. S a húsvét felől tekintve a halált, akár a szeretteink halálát, akár a mi eljövendő halálunkat, új értelmet kap minden – tette hozzá.

A nagypéntek ugyan azt jelenti, hogy Jézus meghalt a világért, a világ bűneiért, de a húsvétvasárnap pedig az örömnek és a győzelemnek a napja, amikor azt hirdethetjük, hogy Jézus győzött a halál felett azáltal, hogy feltámadt.

Hát ez a keresztények boldog reménysége, hogy egyszer majd talán mi is követhetjük Jézust, s legyőzhetjük legnagyobb ellenségünket, a halált – magyarázta a tatabányai lelkipásztor, aki szerint sajnos ez kevesekben tudatosul ma, bár a háború és a folyamatos vesztességek hírein keresztül biztos, hogy sokan látják a lét mulandóságát. Talán meg is állnak kicsit húsvétkor és elgondolkoznak azon, hogy nem úgy kell élnünk, mintha örökké lennénk ezen a földön, hanem úgy, hogy eljön majd számunkra is az utolsó óra, akkor pedig szembe kell néznünk az egész életünkkel, számot kell adnunk tetteinkről.

A lelkész beszélt arról is, hogy különböző élethelyzetekben, életkorban miként változik az emberek hitbéli megélése. A gyermekek jelen vannak a gyülekezetben, sok hittanosuk van, utána pedig van egy időszak, amikor fiatal felnőttként ezek a gyermekek zömében eltávolodnak a gyülekezettől, ám amikor ők is családot alapítanak, megtalálják a visszavezető utat. Mert a mag el van vetve a szívükben – fogalmazott a lelkész.

Beszélt arról, hogy az egyház örömteli üzenetére kellene fókuszálni: Isten szereti az embert, eljött az emberért és megváltotta. Jézus legyőzte a halált, és nekünk örök életet akar ajándékozni. Ezt hirdetik, adják tovább az embereknek.

A húsvét örömünnep

– A húsvét pedig valóban egy örömünnep – fogalmazott. – Sokkal nagyobb öröm és sokkal nagyobb boldogság van benne, mint a karácsonyban, amit a szeretet ünnepének nevezünk. S ha a karácsony a szeretet ünnepe, akkor a húsvét még inkább az, mert ott Isten azzal mutatta meg az irántunk való szeretetét, hogy az egyszülött fiát adta értünk, hogy aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

A bánhidai református templomban több istentiszteletet rendeznek, s a nagyhéten egy erdélyi lelkipásztor hirdeti esténként az igét. Egy evangélikus csoport passiójátékot ad elő. Pénteken délután pedig a közösség fiataljai énekelnek.

Különleges alkalmakkal is készültek. Imával, finom ételekkel és egy teológus küldött is csatlakozik a családjához. A lelkész azt is elmondta: a nagycsalád, a gyülekezet, és a saját családjának ünneplése összekapcsolódik ilyenkor. Mégis jut idő a csendre, a beszélgetésekre, az együttlétekre.