A Duna Múzeum következetes ismeretterjesztő, környezetvédelmi profilja most húsvét előtt is kidomborodott, amikor az intézmény falain belül több foglalkozásra is várták az óvodás és iskolás korú gyerekeket. Az alapkoncepció szerint a folklórból, népszokásokból ismert és szakrális területen is használt húsvéti szimbólumokat jelenítsék meg kézzel készített többféle tárgyon.

Nyuszi-, tojás-, virág-, csibe- és bárányformák születtek a Duna Múzeumban

Fotó: Pöltl Zoltán / Forrás: 24 Óra

A természetes anyagokat felhasználó foglalkozások alkalmával a gyerekek a húsvéti napok lakásdíszeit, az ünnepről szóló képeslapokat, kistáskákat, különféle mesefigurákat, a bevezetőben említett jellegzetes ünnepi szimbólumokat sokszorozni képes krumplinyomdát is készítettek, de természetesen a tojás, illetve annak díszes festése volt a klasszikusnak mondható sláger. Ez utóbbi kézműves foglalkozáson kiderült, hogy nagyanyáink a mező virágait, növényeit egy gézzel vagy harisnyafolttal szorították a tojásra, majd így helyezték a festékanyagot kibocsátó növényből főzött lével teli fazékba. Az eredmény – ha elég ügyes volt a készítő a Duna Múzeumban tartott foglalkozáson – egészen lenyűgöző lett, méltó emléktárgya az egyházi év és a tavasz legnagyobb ünnepének, a húsvétnak.