Illegális szemetelőket kapott lencsevégre a Kemma.hu kollégája Tatán. A Fellner Jakab buszfordulónál lévő szelektív gyűjtőszigetnél egy német rendszámú autóból hat zsáknyi szemetet pakoltak a már így is zsúfolásig tömött tárolók mellé. A portál kollégája az esetről fotót és videót is készített, amit továbbított az önkormányzat részére.

Az illegálisan elhelyezett kék zsákok jól kivehetők gyűjtőkonténerek mellett

Fotó: M.W.

A német rendszámú autó kényelmesen leparkolt a gyűjtősziget mellé, majd a csomagtartót felnyílva hat darab zsákot vett elő és helyezett el a földre. Láthatóan nem sietett, többször is körbenézett, de nem zavarta, hogy többen is várakoztak a közeli buszmegállóban, akik jól láthatták ténykedését. Végül dolga végeztével elhajtott. Azonban jól beazonosíthatóan ott maradtak a kék színű zsákok amikben a különböző papírokon, nyomtatványokon kívül többek között alig olvasott Shakespeare drámák és történelmi könyvek is lapultak. Egyértelműen lomtalanítás során kiszanált papírok landoltak a kukáknál.