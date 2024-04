Több mint ezren voltak kíváncsiak április 19-én pénteken, a honvédségi nyílt napra a tatai dandár laktanyájában, amit az MH Klapka György 1. Páncélosdandár alakulat napja alkalmából rendeztek. Már a dandársorakozóra is sok érdeklődő, család érkezett, ugyanis az ünnepségen a február közepén felszerelt újonc tüzérek is esküt tettek.

A tatai dandár nyílt napjára sok család ment el megnézni az újonc tüzérek eskütételét is

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

Reggel a csapatzászló és az elöljárók fogadása után több száz katona énekelte el a Himnuszt. Majd Somogyi Zoltán vezérőrnagy, a Honvéd Vezérkar főnökének koordinációs helyettese mondott beszédet. Kiemelte, hogy nagy öröm számára tüzér tábornokként megélni, hogy a Magyar Honvédségben egy olyan képesség épül vissza, amiről évtizedekig csak álmodtak.

260 új tüzér a tatai dandárnál

– A csaknem 260 katonai esküre váró tüzéren végig tekintve a büszkeség tölt el. Közösen élhetjük meg a Magyar Honvédség Klapka György 1. Páncélosdandár vitéz Barankay József 1. Önjáró Tüzérosztály újjászületését – mondta a vezérőrnagy az alakulótéren felsorakozó újoncoknak. Kiemelte, hogy tízhetes kihívásokkal teli, embert próbáló alapkiképzésen vannak túl, ahol szembe néztek önmagukkal, kiléptek komfortzónájukból, megismerték a csapatmunkát.

A gyerekeket legjobban a harckocsik érdekelték. A régi T-72-es tanknak is nagy volt a sikere

Fotó: Flajsz Péter / Forrás: 24 Óra

– A katonák a leendő alegységük többi tagjaival együtt hajtották végre az alapkiképzést, így a következő lépésként induló szakalapozó képzésekre nem idegen katonákkal, hanem a korábbai bajtársaikkal együtt, már összekovácsolódott közösségként folytathatják a kiképzést. Bárhonnan is érkeztek, bármilyen célokkal, tervekkel és bárhogyan is folytatják katonai életútjukat, az egyenruha méltósága és az eskü szavai mindannyijukat kötelezi – tette hozzá Somogyi Zoltán. A beszédet követte az eskütétel, ahol több mint 250 újonc tüzér szavaitól visszhangzott a tér. ".... az életem árán is megvédem...Isten engem úgy segítsen!"