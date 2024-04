Dandársorakozóval, a csapatzászló fogadásával és beszédekkel kezdődött el a tatai dandár idei nyílt napja. A megnyitó ünnepségen elismerések és kitüntetések átadására is sor került.

Fotó: G.D.V. / Forrás: 24 Óra

Már a kapunyitáskor is sokan álltak sorba a tatai dandár bejáratánál. Sok család érkezett ugyanis a dandársorakozóra, ahol a február közepén felszerelt újonc tüzérek is esküt tettek.

Nyílt nap a dandárnál

Mint arról korábban beszámoltunk, az MH. Klapka György 1. Páncélosdandár április 19-én, pénteken tartja idei nyílt napját. Az eseményen bárki részt vehet és megismerkedhet a tatai dandár csúcstechnológiás nagyvasaival is. Statikus és dinamikus bemutatón nézhetik meg az érdeklődők, hogy mit is tudnak a páncélosok. A nyílt napon tartják a 10 hetes alapkiképzésüket teljesített újonc tüzérek eskütételét is. Továbbá lesz még ugrálóvár és airsoft pálya is. A rendezvényre 8 és 14 óra között várják az érdeklődőket.