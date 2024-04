Nyílt nap és eskütétel

Az MH. Klapka György 1. Páncélosdandárnál április 19-én, pénteken nyílt nap lesz. Az eseményen bárki részt vehet és megismerkedhet a tatai dandár csúcstechnológiás nagyvasaival is. Statikus és dinamikus bemutatón nézhetik meg az érdeklődők, hogy mit is tudnak a páncélosok. A nyílt napon tartják a 10 hetes alapkiképzésüket teljesített újonc tüzérek eskütételét is. Továbbá lesz még ugrálóvár és airsoft pálya is. A rendezvényre 8 és 14 óra között várják az érdeklődőket.