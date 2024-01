A nagyobb városok adatai

Megnéztük vármegyénk járásközpontjait is, mi a helyzet az öregedési mutató szempontjából. Ha csak ezeket a városokat vizsgáljuk, a „legidősebb” Tata 161,9, százalékkal. Kisbéren 155, 7 százalékot, Komáromban 151,4-et, a vármegyeszékhely esetében 150,5 százalékot regisztráltak, Esztergomban 149,5, míg Oroszlányban 133,2 százalékos az öregedési index. Utóbbi város tehát a legfiatalabb a járásközpontokat tekintve. Ha kitekintünk az ország többi településére is, Somogysimonyi kereken 3600-as indexszel rendelkezik, Tiszabőn azonban igencsak markáns túlsúlyban vannak a fiatalok, ugyanis 10,1 százalékos az öregedési indexe. Magyarország lakossága egyébként az optimista forgatókönyv szerint is 8 millió alá csökken 2070-re.