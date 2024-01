A megnyitón Cserteg István (jobbra), a Peron egyik alapítója, író, tehetséggondozó szakember köszöntötte a megjelenteket

Fotó: Raab Zoltan

A Beatkorszak Projekt fotókiállítása két évtized fesztiváltörténetét dolgozza fel, 12 ismert fotós munkáival, 17 korabeli helyszín bemutatásával, 40 kiállítási tablóval, 86 felvétellel. A kiállítást összeállította: Bajnai Zsolt és Rozsonits Tamás, az NKA Hangfoglaló Program támogatásával.

A kiállítás megnyitóján a Peron Tehetségközpontban Cserteg István, a Peron egyik alapítója, író, tehetséggondozó szakember köszöntötte a megjelent vendégeket, majd az 1981-es dorogi rockfesztiválra utalva beszélt az óriásfesztiválok indulásának korszakáról. Ezután Bajnai Zsolt, a kiállítás kurátora mutatta be a rocktörténeti kiállítás részleteit, történeteket mesélve a korszakból.

A kiállításmegnyitón az AnnaBarni Duó lépett fel

Fotó: Raab Zoltan

A kiállítás nem csupán a fellépő zenekarokra, hanem a technikára, a körülményekre, a közönségre és a hangulatra koncentrál, természetesen nem megfeledkezve a fesztiválok húzóneveiről. A kiállításmegnyitón a Peron Tehetségközpont AnnaBarni Duó lépett fel. Pocsai Anna énekelt, Szijj Barnabás gitáron kísért.

– A korszak fesztiváltörténetét feldolgozó könyv is megjelent ebből az anyagból "Volt egyszer sok fesztivál" címmel – mondta el Cserteg István, aki a könyv egy példányát be is mutatta az érdeklődő látogatóknak. Ebben helyett kapott az 1981-es dorogi rockfesztivál története is.

A kiállítás megtekinthető a Peron Tehetségközpont nyitvatartási idejében. A legendás hazai előadók között láthatjuk Szörényi Leventét, Bródy Jánost, Koncz Zsuzsát, az Edda és a Skorpió együtteseket. A korszak közönsége, technikája, a fesztiválsegítők is fellelhetők a képeken. Többek között a miskolci, budapesti, pusztavacsi és dorogi rockfesztiválok hangulata is megjelenik a fotókon.