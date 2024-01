Solymos Ákos fotóművész a minap az Amerikai Fotográfiai Társaság Dicsérő Említés című szalagját is megkapta, mi is rendszeresen bemutatjuk képeit, és beszámolunk jótékonysági akcióiról is. Beszélgettünk már vele a madárfotózásról is, most pedig a mobilos fényképezésben mélyedtünk el.