Hivatalos közösségi oldalán osztotta meg Solymos Ákos tatabányai fotóművész a remek hírt, miszerint PSA HM RIBBON díjat nyert egyik fotója. Mint írta:

Ma érkeztek meg a New York Photo Fair (NYPF) SALON 2023 eredményei. Érdekes ez a szalon, mert nem szoktam sok elfogadást kapni, de eddig szinte minden évben kaptam díjat. Most sem volt máshogy, 4 képem kapott elfogadást és ebből egy kapott egy PSA HM RIBBON díjat. Ezt majd februárban kézbe is vehetem, majd megmutatom. Egy szép színes szalag.

A fotóművész azt is hozzátette, hog ebben a kategóriában összesen 2 ilyen PSA HM szalagot osztottak ki, az egyiket neki. Mint írta, a Photography Society of America a maga nemében az egyik legnagyobb non-profit fotográfiával foglalkozó szervezet. 1934-ben alapították, és több mint 60 ország a tagja. Solymos Ákos a PSA a Photographic Society of America – Amerikai Fotográfiai Társaság Honorable Mention – Dicsérő Említés című szalagját kapta meg.

Solymos Ákos megosztotta azt a fotóját is, amely az Amerikai Fotográfiai Társaság Dicsérő Említés című szalagját kapta. A képhez hozzáfűzte:

“ "Without a chance / Esélytelenül" a kép címe. A kép pár éve készült Budapesten a Bazilikánál. Több koldus is meg szokott itt fordulni a turisták között. Üldögéltem a Bazilika lépcsőjén és ölemben a teleobjektívemmel nézelődtem, amikor megpillantottam az alábbi jelenetet. A kéregetőknek nehéz dolguk van, mert igyekszik mindenki nem észrevenni őket. Egyébként itt készült egy másik díjazott képem is, amin egy kislány kergeti a galambokat.“