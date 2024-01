Tóth Rudolf autómentő is segített a defektet kapott járművek mentésében. Ő összesen 44 autóról tudott, amihez segítséget kértek, ők ebből hatot tudtak elszállítani.

Nagy vágások keletkeztek a gumin

Forrás: tenyek.hu

Ahogyan arról a Kemma.hu is beszámolt: több kilométeres torlódás alakult ki január 23-án, kedden reggel az M1-esen, mivel a 74-es kilométernél egy teherautóról vasdarabok hullottak a burkolatra. A takarítás miatt a külső sávot lezárták. A lehullott vasdarabok miatt 50 autó is defektet kapott. A Kemma.hu-nak megszólalt Bukor Milán is, aki testközelből nézte végig az autópályán lévő állapotokat.