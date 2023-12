Karácsonykor figyeltünk fel arra, hogy a 11-es út és a 10-es út közötti réteken is áll a víz: a alapesetben a réteken lévő víz elvezetését is szolgáló Kincses árkon keresztül öntötte el a földek egy részét a Duna, igaz december 27-re már a másik, folyó felőli oldalon is egyre nagyobb terület került víz alá.

Esztergomban a Táti út végén rendőrök segítik a közlekedőket, a sofőrök figyelmét felhívják arra, hogy a 111-es úton Esztergom-Kertváros felé kell kerülni.