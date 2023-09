– Mivel nincs írott történelmünk, nem biztos, hogy tudni fogják, hogy a cigányok kuruzslók voltak, lókupecok, mesteremberek. Ne feltétlenül a negatív dolgok jussanak eszünkbe, ha meghalljuk azt a szót, hogy cigány. Ismerjenek meg minket! – mondta a soltvadkerti kártyavető, akihez rengetegen fordulnak egy-két jó szóért, miként tették azt többen is és szombaton is Csatkán. Mi sem voltunk kivételek, lapunknak a 24 Órának és portálunknak is biztató dolgokat mondott. Szerinte lesznek jó és kevésbé jó dolgok, de további szép jövőt kívánt minden médiamunkásnak.

Európa-szerte ismert Csatka

A XIX. század közepe óta vált zarándokhellyé Csatka, emiatt hazánkból és Európa több országából érkeznek zarándokok autókkal és buszokkal egyaránt. Nem csak a Szentkút bír különleges gyógyító hatással, hanem a kegyhelynél lévő Szent György-vonalak is keresztezik egymást, ami szintén jó hatással van a szervezetre. A település különleges szerepet tölt be a hazai és a nemzetközi cigányság életében, mivel az utóbbi évtizedekben itt szervezik meg az éves találkozójukat.

Az idén is több ezren zarándokoltak a szent helyre egy szebb jövő reményében. Sokak szerint energiamező a csatkai helyszín, még többen hisznek az 1800-as évekbeli legendában, miszerint ketten is visszanyerték látásukat az imádságok révén. 2013-ban magunk is beszámoltunk arról, hogy egy asszony állította: eltűnt a daganata, a szentkút vizének hála. Most is percenként megtelt a templom: kerekesszékkel, járókerettel járultak a hatalmas feszület elé, többen pedig lábfejen csókolták Szűz Mária szobrát. Michael Raffael, cigánynevén Citrom, Komárnóból jött. Felesége lebénult, ő pedig betegsége okán elvesztette egyik lábfejét. Mankóval jár, mégsem sajnálta a kilométereket, virágcsokorral a kezében jött a templomba imádkozni az egészségért és a boldogságért, valamint az emberiség jelenéért és jövőjéért.

Korábban egyébként Tóth Zoltán, a Csatkai Mária Kegyhelyért Alapítvány kuratóriumi elnöke a Kisalföldnek elárulta: Európában mindössze két helyen megengedett ez az óriási búcsúi hangulat: egy francia településen, és Csatkán – nyilatkozta a Kisalföldnek.