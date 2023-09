Bírósághoz fordulnak

– Az egyik a Tiszta Szívvel az Állatokért Alapítvány, akik a csőtörés után azonnal segítettek négy zsák kutyatáppal, mert azok is teljesen szétáztak a vízben. Illetve az önkormányzati képviselőnk, Purgel Zoltán sietett újból a segítségünkre. Nagyon hálásak vagyunk Zolinak, aki az első eset óta próbál segíteni nekünk. Közbenjárására a két utolsó esetnél is kaptunk az önkormányzattól vis maior támogatást. Azonban a Vízügyre nekik sem sikerült hatniuk. Úgy tudjuk, hogy az önkormányzat is azt a választ kapta a szolgáltatótól, hogy jelenleg nincsen a Vízügynek erőforrása a csővezeték cseréjére. Illetve, most annyit mondott nekünk a Vízügy, hogy pályáztak egy támogatásra, amiből ennek a szakasznak a korszerűsítésére is telne. De még, ha meg is kapják a támogatást, ezek még éveket jelentenek, minket meg újra bármikor elönthet a víz – háborodott fel a családapa, aki most bírósághoz fordul.